Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso obtuvo patente de mecanismo que genera energía

Mecanismo convertidor de rotación oscilatoria en rotación unidireccional coaxial

El Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso (TESSFP) del Estado de México recibió una patente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con una vigencia de 20 años, por un innovador mecanismo que genera energía.

El proyecto “Mecanismo convertidor de rotación oscilatoria en rotación unidireccional coaxial” ayudará en soluciones prácticas para sectores como la industria, la edificación de infraestructura básica y la sostenibilidad energética, al mejorar la eficiencia y durabilidad de diversos sistemas y equipos.

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, indicó que se promueven proyectos para resolver problemáticas reales de impacto social y generar beneficios directos a la población, como es el caso, al reducir la cantidad de energía que se pierde en pequeñas y medianas empresas, así como en programas comunitarios en zonas de difícil acceso, aunado a disminución de fallas y costos de mantenimiento de equipos y sistemas.

El mecanismo es un propuesta tecnológica que consiste en convertir un movimiento oscilatorio o alternante, en una rotación unidireccional coaxial continua, que optimiza el aprovechamiento de energía mecánica.

