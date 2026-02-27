Tres mil policías cuidarán el “Las Mujeres no Lloran Tour” con Shakira en el Zócalo

Shakira en el Zócalo Shakira dará un concierto gratuito en el Zócalo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegará a 3 mil 800 policías de las Subsecretarías de Operación Policial, Control de Tránsito, Inteligencia e Investigación Policial, y Participación Ciudadana y Prevención del Delito; en un operativo que brinde atención y seguridad a las y los asistentes al concierto gratuito que se realizará el primero de marzo de la cantante colombiana Shakira, en la Plaza de la Constitución.

Estarán apoyados de 47 vehículos, 25 motocicletas, dos grúas y dos ambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de las secretarías, direcciones y dependencias en general, desplegará a más de seis mil 500 servidores públicos.

A través de la Secretaría de Gobierno se realizarán tareas de reordenamiento orientadas a inhibir el comercio ambulante y la venta de bebidas alcohólicas, para lo cual se realizarán apercibimientos a establecimientos mercantiles ubicados en las inmediaciones del Zócalo, para suspender actividades durante el concierto.

La Comisión de Búsqueda de Personas estará presente en las 12 carpas de LOCATEL, donde brindará apoyo en casos de personas desorientadas o separadas de sus acompañantes, para ello se realizarán voceos de nombres y características particulares, también se desplegarán drones de esta instancia para localización de extravíos, en coordinación con el C5.

En los casos que no se resuelvan en lo inmediato, se imprimirán fichas con fotografías para su difusión en el proceso de salida de gente del concierto. Éstas serán distribuidas principalmente, en las entradas de las estaciones del Metro aledañas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) distribuirá un total de 70 elementos de manera estratégica para dar seguimiento a las acciones realizadas y garantizar la salvaguarda de las y los asistentes.

Asimismo, el personal de la SGIRPC realizará labores de supervisión en la “Cruz de Vida”, que dividirá el Zócalo capitalino, así como en distintos puntos, como el Monumento a la Revolución, Hemiciclo a Juárez, 5 de Mayo y Bolívar, Palma y Venustiano Carranza, Guatemala, Corregidora, 20 de Noviembre, e Izazaga y Pino Suárez; además de contar con presencia en los 12 Puestos de Auxilio médico que se instalarán.

Adicionalmente, se realizarán supervisiones al escenario principal y estructuras para las pantallas que se colocarán en el Zócalo y las calles 20 de Noviembre, Pino Suárez, 5 de Mayo, Av. Juárez y Plaza de la República.

El Heroico Cuerpo de Bomberos desplegará cuatro células de prevención en el perímetro del concierto, que incluyen unidades multipropósito (MP), con tres elementos cada uno, mismas que se ubicarán en el Zócalo capitalino, avenida 20 de noviembre e Izazaga y en Av. Juárez y Dr. Mora; asimismo se mantendrá en alerta la estación Cuauhtémoc para acudir al Monumento a la Revolución, en caso de presentarse una emergencia.

Además, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana desplegará a más de mil 100 servidores públicos para brindar orientación y coadyuvar en la aplicación de recomendaciones a las y los asistentes, desde el Monumento a la Revolución, Alameda Central, Reforma a la altura del Caballito, el Zócalo y calles del Centro Histórico.

La Secretaría de Salud Pública capitalina estará presente con 11 módulos médicos; 40 médicos, enfermeras y técnicos de urgencias médicas; 2 ambulancias con tripulación completa, 2 médicos legistas para módulo itinerante y 5 médicos legistas para fiscalías, 2 módulos de vacunación abiertos de las 10 a las 24 horas en Bellas Artes y Pino suárez, y apoyo del C5 para regulación médica.

La atención a la salud estará coordinada por el CRUM (2 ambulancias), el ERUM (con 85 profesionales y 5 ambulancias} y la Cruz Roja.

El C5 contribuirá con la videovigilancia a través de 775 videocámaras localizadas en 185 puntos en las inmediaciones del concierto; igualmente realizará el voceo de personas extraviadas a través de 138 altavoces ubicados en el mismo número de postes de 9 metros. Realizará también perifoneo para orientar a asistentes y evitar que continúen avanzando de acuerdo a la saturación de las calles de acceso al Zócalo capitalino.

Las líneas 1, 2 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) contarán con horario extendido hasta la una de la mañana del día lunes, para que todas y todos los asistentes puedan regresar con seguridad a sus destinos.

para la comodidad y disfrute de las y los espectadores, los organizadores instalarán 24 equipos de audio y video sobre Av. 20 de Noviembre y Pino Suárez hasta Izazaga; en el corredor Madero, desde el Zócalo a Eje Central; y en Av. Juárez hasta Reforma, así como en Av. de la República y la explanada del Monumento a la Revolución.

Para el primero de marzo, las autoridades capitalinas mantendrán cerrada la circulación vehicular en el cuadro que comprende las siguientes vialidades: Eje 1 Norte, Av. de los Insurgentes, Eje 1 Oriente y parte de Av. Chapultepec, Dr. Claudio Bernard y Lorenzo Boturini, por lo cual exhortan a utilizar calles alternas.