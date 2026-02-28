Ale Rojo de la Vega encabeza “Limpia Cuauhtémoc” en la Peralvillo

La alcaldesa y todo su gabinete de sumaron a las labores.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega encabezó una nueva jornada de “Limpia Cuauhtémoc” en las calles de Peralvillo, donde en cuestión de horas se atendieron pendientes de alumbrado, drenaje y vialidad que impactan directamente la vida diaria de vecinas y vecinos.

Alrededor de 500 servidoras y servidores públicos trabajaron de manera simultánea para recuperar el entorno urbano, la intervención se realizó en el polígono conformado por las calles Francisco Tamagno, Felipe Villanueva, Florencio Constantino y Beethoven.

En materia de alumbrado se realizaron 3 reparaciones de circuitos, 9 reconexiones de luminarias, 15 instalaciones o sustituciones y 14 cambios de fotocelda, dejando habilitadas 83 luminarias en total.

“Más luz significa más seguridad y mayor tranquilidad para quienes caminan la zona por la noche”, aseguró la alcaldesa.

También se realizaron 350 metros de desazolve en la red de drenaje para prevenir encharcamientos, así como la limpieza de 18 accesorios hidráulicos. En infraestructura vial se atendieron 65 metros cuadrados de bacheo, además de reforzarse mil 758 metros de balizamiento vehicular y 440 metros de balizamiento de guarniciones, mejorando la visibilidad y el orden vial.

En cuanto al arbolado, se llevó a cabo la poda de 8 árboles y el derribo de un ejemplar muerto que representaba riesgo para transeúntes.

Las tareas generales de limpieza y mejoramiento se realizaron en conjunto entre todas las áreas del gabinete, mientras que los trabajos técnicos de infraestructura, drenaje y alumbrado fueron ejecutados por personal especializado para asegurar que las reparaciones quedaran correctamente concluidas.

“Estamos balizando, vamos a desazolvar, tapar baches. Todo en comunidad, trabajadoras, trabajadores de la alcaldía, vecinos, vecinas nos acompañan. Estamos también levantando tiraderos, barriendo, podando, cambiando luminarias. Estos son nuestros sábados de Limpia Cuauhtémoc”, expresó Ale Rojo durante el recorrido.

La alcaldesa informó que Limpia Cuauhtémoc continuará recorriendo las colonias de la demarcación con jornadas que dejan resultados visibles desde el primer momento.