Aprehenden a feminicida que mató a su pareja en Venustiano Carranza

Detenido Ricardo "N".

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ejecutó una orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”, sujeto que asesinó a su pareja, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la investigación, el 15 de febrero de 2026 la víctima se encontraba en la colonia Peñón de los Baños con Ricardo “N” y tras una discusión, este sujeto le habría disparado. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital, donde posteriormente perdió la vida a consecuencia de las lesiones.

Personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron las investigaciones, junto a entrevistas, análisis de cámaras de videovigilancia y recopilación de indicios. Así, el 19 de febrero se ejecutaron dos cateos de manera simultánea en inmuebles ubicados en la misma colonia.

Con los elementos obtenidos, la Fiscalía solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

El 27 de febrero, Ricardo “N” fue aprehendido, para posteriormente ser trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.