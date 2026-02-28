Metrópoli

Ratifican su compromiso con la prevención de riesgos sanitarios; destaca autoevaluación y asesoría técnica

Autoridades mexiquenses firman convenios con empresas para el cumplimiento sanitario

Por Giovanna Morales Gómez
La Secretaría de Salud del Estado de México firmó dos convenios de colaboración con la Asociación de Empresarios e Industriales del Estado de México (ADEIEM) y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR) estatal, con el fin de consolidar el cumplimiento normativo en materia de prevención de riesgos sanitarios.

Los acuerdos contemplan mecanismos de autoevaluación, asesoría técnica y difusión del marco sanitario vigente, así como la estrategia “Cero Multas”, la cual otorga facilidades para corregir irregularidades que no representen riesgo para la salud o la vida, y prioriza la regularización de las unidades económicas.

La secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera, informó que a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEMEX), se establecerá un esquema de trabajo coordinado con el sector productivo, basado en la regularización y la capacitación antes que en la sanción.

Gerardo Valdés Martínez, titular de la COPRISEMEX, explicó que el convenio establece la colaboración entre autoridades y sector empresarial, orientado a la adopción de prácticas adecuadas de higiene y la detección oportuna de irregularidades, a fin de garantizar entornos seguros para trabajadores y consumidores.

Los presidentes de ADEIEM y CANACO-SERVYTUR de la entidad, Teodoro Martínez Castillo y Fernando Reyes Muñoz, confirmaron su disposición para mantener acciones coordinadas en materia de prevención y cuidado de la salud en la entidad.

