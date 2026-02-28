Capturan a ladrón de vehículos en GAM; tiene antecedentes de robo y narcomenudeo

Detenido Ladrón de autopartes en GAM. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre y aseguraron un vehículo y dosis de droga en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Luego de que se reportó el robo de autopartes en la colonia Valle del Tepeyac, el pasado 15 de febrero, los efectivos policiales realizaron un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia, mediante el cual identificaron la zona de movilidad del vehículo, en calles de la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante un recorrido, los policías observaron a un sujeto a bordo del vehículo robado, en el cruce de las calles E. Romero del Valle y Nivel.

Los uniformados vieron que el tripulante manipulaba bolsitas utilizadas para comercializar droga, por lo que se aproximaron y, al notar la presencia policial intentaron huir, sin embargo, los oficiales lo interceptaron metros adelante.

Enseguida, le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron ocho bolsitas de plástico transparente con marihuana, una bolsa de plástico color negro con el mismo vegetal a granel y dinero en efectivo.

Una vez en el Ministerio Público, las autoridades identificaron que este sujeto cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de robo agravado y delitos contra la salud en los años 2018 y 2023.