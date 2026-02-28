Detienen a 17 revendedores de boletos de Shakira en el estadio GNP

Detenidos Revendedores detenidos. (SSC)

Uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 17 personas que fueron captadas cuando revendían entradas del concierto “Vivir es Increíble Shakira Las Mujeres Ya No Lloran”, en el estadio GNP y el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicados en la alcaldía Iztacalco.

Los policías implementaron patrullajes de seguridad en las cercanías del recinto.

Durante estas acciones, los efectivos policiales se percataron de que seis mujeres y 11 hombres, entre ellos ocho menores de edad, ofrecían boletos a precios superiores a los de la taquilla o posiblemente apócrifos.

Los policías detuvieron a las 17 personas, les informaron sus derechos constitucionales y las pusieron a disposición ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

Seis de los detenidos cuentan con diversas presentaciones ante el Juez Cívico por la reventa de entradas en diferentes eventos masivos.

Además, durante los recorridos de seguridad, un empleado de un estacionamiento cercano solicitó el apoyo de los policías y señaló a un sujeto que se encontraba metros adelante como quien vendía boletos de estacionamiento apócrifos.

En atención a la denuncia, los oficiales le aseguraron cuatro boletos de estacionamiento, posiblemente falsos.