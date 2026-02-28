Devela Brugada busto de Cuauhtémoc, “representa la resistencia de un pueblo”

Quedará su imagen en el cruce de las calles Argentina y Guatemala

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, develó un busto de Cuauhtémoc en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (en el cruce de las calles Argentina y Guatemala, en el Primer Cuadro de la capital), en el marco de la ceremonia de honores fúnebres por el 501 aniversario luctuoso del Huey Tlatoani.

Brugada afirmó que recordar al último tlatoani mexica es un acto de memoria histórica y de reafirmación de identidad para la ciudad y el país.

Durante el acto solemne, realizado a un costado del Templo Mayor, destacó que la escultura develada guarda un mensaje profundo: “aunque pasen los siglos, aquí seguirá resonando el canto de nuestro pueblo”.

Comentó que su figura representa “la resistencia de un pueblo en su hora más oscura y la dignidad de una civilización que nunca traicionó su origen”.

Brugada recordó que Cuauhtémoc, cuyo significado es el águila que desciende, es una figura esencial, uno de los héroes más importantes de la historia del pueblo de México.

“Fue el guerrero que encabezó la resistencia de México-Tenochtitlan en su hora más oscura. Fue el heredero de la voz de su pueblo y defensor del legado milenario de las culturas de México. Gobernó cuando el sol se oscureció y nunca traicionó la casa común”.

Acompañada por representantes del Gobierno de México, de pueblos originarios e integrantes de su gabinete, la mandataria local aseguró que el sitio donde se realizó la ceremonia no sólo es un espacio arqueológico, sino un territorio simbólico que concentra la memoria ancestral.

Señaló que se trata de “tierra sagrada donde confluyen los rumbos del universo, donde habita la memoria y donde el canto guarda la verdad”, aludiendo a la tradición oral indígena como fuente viva de identidad colectiva.

Aseguró que la capital del país es hoy una metrópoli global, pero también “un territorio ancestral, lugar de encuentro de grandes civilizaciones”, y afirmó que el reconocimiento histórico fortalece la conciencia social contemporánea.

La mandataria recordó que el año pasado se conmemoraron siete siglos de la fundación de México-Tenochtitlan y señaló que estos actos forman parte de una política cultural que busca visibilizar la herencia indígena, como base de la identidad nacional.

Añadió que la conquista no logró romper el vínculo histórico con las raíces originarias, por lo que la memoria colectiva continúa viva en las comunidades y en la vida pública de la ciudad, y afirmó que el legado de Cuauhtémoc permanece vigente en los pueblos originarios, así como en la conciencia histórica del país.

El asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República, José Alfonso Suárez, dijo que el retorno del busto de Cuauhtémoc al espacio público es la prueba manifiesta y compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la jefa de gobierno, Clara Brugada, de integrarse a la memoria de la ciudad.

Agregó que a 500 años de haber trascendido, el rostro y corazón de Cuauhtémoc regresan al lugar que defendió, al lugar portento de la fundación de la ciudad que persiste, de la ciudad fraterna, de la ciudad transformadora, la ciudad de México.

La directora del Museo del Templo Mayor, Patricia Ledesma, manifestó que acciones como la develación del busto para conmemorar el legado del Tlatoani Cuauhtémoc, al pie del Templo Mayor, el edificio más importante para la antigua ciudad de Tenochtitlan y sus habitantes, refrendan el compromiso del gobierno capitalino por defender y conservar el patrimonio arqueológico.

“Al joven Cuauhtémoc, con apenas unos 20 o 25 años, le fue encomendada la tarea de defender al Templo Mayor, a sus abuelos, los abuelos de sus abuelos e incluso a su padre les correspondió edificarlo, conseguir piedra, tierra, arena, cal para levantar, con una asombrosa ingeniería, uno de los edificios más impresionantes de su época a nivel mundial”.

Para concluir aseguró que el Templo Mayor era el centro religioso, político y urbanístico de la comunidad y en la actualidad, lo sigue siendo.