Raciel Pérez Cruz encabeza cierre de jornadas intensivas de servicios en Lázaro Cárdenas

El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, encabezó el cierre de las jornadas intensivas de servicios públicos en las colonias Lázaro Cárdenas 2ª y 3ª Sección, donde durante varios días se realizaron distintas acciones para mejorar la imagen urbana y la seguridad de la zona.

Durante el evento, el alcalde destacó que su gobierno trabaja de manera cercana a la gente y que estas jornadas forman parte de una estrategia para atender de forma directa las necesidades más urgentes de las colonias. Señaló que en Tlalnepantla el trabajo se nota en las calles y se refleja en mejores condiciones para las familias.

Entre las principales acciones realizadas se encuentra la reparación de alumbrado público, lo que permitirá que las calles estén mejor iluminadas y, por lo tanto, sean más seguras para quienes transitan por la zona, especialmente durante la noche. Vecinos comentaron que la falta de luz era una de sus principales preocupaciones.

También se llevó a cabo la recuperación de espacios públicos, con el objetivo de que parques y áreas comunes vuelvan a ser puntos de convivencia para niñas, niños y adultos. Las brigadas municipales trabajaron en la limpieza, retiro de basura y mejoramiento general de estos lugares.

Otra de las labores importantes fue la limpieza de calles, donde personal del Ayuntamiento realizó barrido, retiro de desechos y desazolve en distintos puntos. Estas acciones ayudan a prevenir inundaciones y a mantener un entorno más saludable.

Además, se efectuaron trabajos de bacheo, con los que se repararon diversas vialidades que presentaban daños. Con ello se busca mejorar la movilidad y reducir riesgos para automovilistas y peatones.

Uno de los eventos que más llamó la atención fue la mega jornada de esterilización gratuita de perros y gatos, en la que se realizaron 250 cirugías sin costo. Esta actividad tuvo buena respuesta por parte de los vecinos, quienes acudieron con sus mascotas desde temprana hora. El objetivo es fomentar la tenencia responsable de animales y evitar la sobrepoblación.

El presidente municipal aseguró que estas jornadas no solo buscan mejorar la infraestructura, sino también fortalecer el tejido social y generar confianza entre ciudadanía y gobierno. Reiteró que su administración continuará llevando este tipo de programas a otras colonias del municipio.

Vecinos de Lázaro Cárdenas agradecieron las acciones y señalaron que ahora se sienten más seguros al caminar por calles mejor iluminadas y limpias. También destacaron la importancia de contar con espacios públicos en buen estado para que las familias puedan convivir.