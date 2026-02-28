Realizan más de 200 esterilizaciones gratuitas de animales de compañía en Edomex

CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta) Villa de Allende, Edomex

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) realizó 209 esterilizaciones caninas y felinas al comienzo de la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta) en el municipio de Villa de Allende, junto con autoridades municipales y la participación de la asociación “Una Patita de Ayuda”.

“Cuando hablamos de bienestar animal, hablamos también de salud pública, convivencia y responsabilidad compartida”, expresó Alma Diana Tapia Maya, directora general de la Cepanaf.

Durante la jornada asistieron 300 personas, en donde se realizaron desparasitaciones y se instalaron módulos informativos de Cultura y Tutela Responsable y del Parque Ecológico Zacango para ofrecer orientación práctica sobre el cuidado adecuado de los animales de compañía.

