Reconocen al Grupo Relámpagos del Edomex por trasladado de 143 órganos para trasplante

Reconocimiento a Grupo Relámpagos Edomex

En el marco del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) reconoció al Grupo Relámpagos del Estado de México, ya que durante la administración de la gobernadora estatal, Delfina Gómez Álvarez, se han trasladado 143 órganos para trasplante.

La distinción se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en donde las autoridades destacaron la labor de Relámpagos como “puente aéreo de vida” dentro de la Red Nacional de Trasplantes, al garantizar que órganos y tejidos lleguen a pacientes en espera de un trasplante.

La directora general del CENATRA, Rosa Erro Aboytia, entregó dos reconocimientos: uno a la Oficialía Mayor del Estado de México y otro a la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, por el compromiso para consolidar las capacidades operativas que permiten realizar las misiones.

Al evento asistieron Héctor Trejo Rojas, encargado de la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, y Víctor Manuel Figueroa Corchado, jefe de la Unidad de Rescate Aéreo.

