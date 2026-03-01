CDMX cuenta nuevamente con suministro completo de placas: Semovi (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó que actualmente existe disponibilidad total de placas vehiculares en la Ciudad de México y que todos los módulos de atención ciudadana cuentan con el material necesario para realizar trámites de control vehicular.

De acuerdo con la dependencia capitalina, el suministro de láminas se normalizó luego de concluir un proceso administrativo relacionado con la asignación de materiales, lo que permitió restablecer la entrega en los módulos fijos de atención.

Durante la última semana se completó la distribución de una primera adquisición parcial de placas, con la cual se agilizó la conclusión de trámites pendientes. A partir del 26 de febrero se entregaron alrededor de 900 juegos de placas que permanecían en proceso en seis módulos específicos de la ciudad.

La Semovi señaló que, como parte de las medidas para mejorar la atención y evitar la intervención de gestores o intermediarios, se implementaron ajustes operativos y tecnológicos en el sistema de citas y atención al público.

La dependencia indicó que los módulos continúan brindando servicio tanto a personas con cita previa como a quienes acuden sin ella, aunque la atención sin cita depende de la capacidad operativa de cada centro y se habilitan espacios disponibles de manera periódica.

Asimismo, se realizaron modificaciones tecnológicas para prevenir el acaparamiento de citas y detectar actividades irregulares dentro del sistema, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo a los servicios.

La Secretaría también recomendó a la ciudadanía revisar la disponibilidad en distintos módulos de la capital, ya que algunos presentan mayor demanda mientras que otros cuentan con atención inmediata.

Para facilitar los trámites de emplacamiento, la dependencia sugirió utilizar el sistema de citas en línea, el cual permite programar visitas con hasta tres semanas de anticipación a través de su portal oficial.

Finalmente, la Semovi reiteró que el abasto de placas está garantizado y que los módulos operan bajo protocolos orientados a brindar certeza jurídica y seguridad a las personas propietarias de vehículos en la Ciudad de México.