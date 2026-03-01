Imparten mega clase gratuita de inversiones en Magdalena Contreras; buscan ampliar educación financiera en la capital

Más de mil personas participan en Mega Clase Gratuita de Inversiones impulsada por SEDECO

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad de México realizó una mega clase gratuita de inversiones en el Teatro Independencia, ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, como parte de un programa de capacitación financiera que se prevé replicar mensualmente en diferentes zonas de la capital.

El organismo indicó que la actividad se enmarca en la estrategia del Gobierno capitalino para ampliar el acceso a herramientas económicas y tecnológicas entre la población. La sesión fue impartida por Daniel Vogel, director ejecutivo y cofundador de la plataforma financiera Bitso, ante más de mil asistentes interesados en temas relacionados con ahorro, inversión y tecnología financiera.

La titular de Sedeco, Manola Zabalza, señaló que el objetivo de estas actividades es acercar conocimientos financieros a un mayor número de personas y fomentar el uso de herramientas tecnológicas para la administración del dinero. Indicó que la educación económica puede contribuir a fortalecer la seguridad financiera de las familias y ampliar oportunidades de desarrollo.

Por su parte, la directora general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), Carmen Enedina Rodríguez, informó que los contenidos abordados en la capacitación podrán acreditarse mediante microcredenciales digitales con valor curricular, las cuales podrán integrarse a la trayectoria profesional de quienes participen.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, precisó que llevar este tipo de contenidos a espacios comunitarios busca reducir brechas en el acceso a información financiera y tecnológica, al acercar herramientas educativas a habitantes de distintas colonias.

Daniel Vogel agregó que es importante promover espacios públicos de aprendizaje en materia financiera, al considerar que el conocimiento sobre inversiones y el uso de tecnología puede facilitar una mayor inclusión dentro del sistema financiero.