Metro CDMX amplía horario por concierto gratis de Shakira en el Zócalo: ¿a qué hora sale el último tren este domingo?

Metro CDMX: ¿A qué hora sale el último tren este domingo por concierto de Shakira? (Cuartoscuro - EFE)

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció una ampliación en el horario de atención a usuarios por el concierto gratuito de Shakira este domingo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Aquí te compartimos los horarios y estaciones que permanecerán cerradas por el concierto que la colombiana ofrecerá en el corazón de la capital este 1° de marzo.

¿A qué hora sale el último tren del Metro por el concierto de Shakira este domingo?

Como parte del apoyo a los fans de la cantante colombiana, este domingo 1° de marzo el Metro de la CDMX ampliará su horario de servicio en tres líneas distintas.

Por lo tanto, los últimos trenes de las líneas 1 (que va de Observatorio a Pantitlán), 9 (Tacubaya - Pantitlán) y 2 (de la estación Cuatro Caminos a Tasqueña) saldrán de sus respectivas terminales a la 1:00 am del lunes 2 de marzo.

¿Qué estaciones del Metro permanecerán cerradas por el concierto de Shakira en la CDMX?

De acuerdo con Infobae, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 permanecerá cerrada durante todo el día. La alternativa para llegar a la Plaza de la Constitución será por las estaciones Bellas Artes (Líneas 2 y 8), Pino Suárez (Líneas 1 y 2) e Isabel la Católica (Línea 1).

Según información del Gobierno capitalino, el concierto de Shakira comenzará a las 20:00 horas en el Zócalo de la CDMX, por lo que se insta a los asistentes a planear detenidamente su viaje y revisar los puntos de traslado para que tengan una buena experiencia en el concierto.