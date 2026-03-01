Pide diputada trabajar en unidad para que Iztapalapa sea referente nacional

La diputada recibió el respaldo de sus compañeros de bancada

La diputada local Valeria Cruz rindió su primer informe de trabajo legislativo, en el que rindió cuentas de su trabajo en territorio; durante su discurso llamó a trabajar en unidad para lograr que Iztapalapa sea referente nacional.

También afirmó que ejercer el poder de la mano de la gente y mantener el acercamiento, marcan una gran diferencia entre quienes desean regresar a las costumbres del pasado, en donde se gobernaba sin el pueblo.

“Soy una mujer que creció con las luchas sociales, desde niña, mis padres me enseñaron que el trabajo en comunidad, es el camino para conquistar nuestros derechos y que la transformación nace del trabajo en territorio, en el barrio y en las calles”, afirmó.

Ante cientos de personas, la legisladora perteneciente al grupo parlamentario de Morena, habló sobre el trabajo hecho en el Congreso de la Ciudad de México, como representante del Distrito 31 en Iztapalapa y como presidenta de la Comisión de Salud.

Valeria Cruz aprovechó para asegurar que la salud es un derecho plasmado en la Constitución capitalina, por lo que ha impulsado temas de salud mental, atención a las adicciones, suicidio, gestión menstrual digna y a atención del cáncer de mama, entre otros temas.

Con respecto a la tarea encomendada por los iztapalapenses, dijo que para revertir muchas de las necesidades de la población más vulnerable, ha impulsado más de 12 mil servicios de salud y acciones a favor de la paz donde más de 5 mil niñas y niños se han sumado a ser “constructores de paz”.

Las actividades culturales son prioridad, por lo que a través del Centro de Iniciación Artística (CIMA) se han impartido 2 mil 509 clases gratuitas de música y con acceso sin costo a instrumentos musicales, permitiendo que cualquier persona de cualquier edad, participe sin barreras económicas.

A lo anterior se suma las 3 mil clases gratuitas de danza, box y zumba.

La legisladora destacó que el trabajo legislativo va acompañado de trabajo territorial, y muchas de las demandas de las y los ciudadanos se han convertido en iniciativas.

En la educación también se han trazado alianzas con la comunidad, por lo que se han ofrecido 6 mil 700 servicios gratuitos a niñas y niños de nivel básico.

La diputada Valeria Cruz indicó que su activismo feminista también se ha visto reflejado en su trabajo de cada día, por lo que ha llevado a cabo 6 jornadas de concientización sobre la violencia, donde han participado 6 mil hombres y mujeres.

Otras acciones tienen que ver sobre festejos de Día de Reyes, Día la niña y niño, Día de las Madres, Día de Muertos, las fiestas patrias, con el propósito de impulsar la convivencia sana y preservar las tradiciones de los iztapalapenses.

Por último las gestiones ante diversas dependencias de la Ciudad de México, no son menos importantes, ya que en la coordinación entre el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han atendido mil quinientas gestiones para la atención de necesidades prioritarias de las y los vecinos de nuestra demarcación como es la reparación de baches, atención a fugas de agua, regularización de inmuebles.

“Apenas estamos informando lo que corresponde al primer año legislativo, pero déjenme decirles que ya hemos realizado muchas cosas más, pero en el territorio ustedes seguiremos comunicando, porque nos encontramos todos los días”, subrayó.

Por último manifestó que en el segundo año de la Tercera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, presentará proyectos muy ambiciosos y de promoción de los espacios verdes que hay en Iztapalapa.

“El camino a la utopía es creer, es soñar y es transformar, por eso, vamos a seguir organizados, sigamos creyendo y con acciones, sigamos transformando Iztapalapa”, concluyó.

Durante su informe la acompañaron la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo; el Vocero de la Bancada, Paulo García; los diputados Martha Avila, Víctor Varela, Miguel Ángel Macedo Escartín, José Emilio Guijosa, Cecilia Vadillo, Víctor Hugo Lobo; así como la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadime Gasman y la ministra María Estela Ríos, entre otros.