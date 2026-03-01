Planeta 09: música para renacer en tiempos de caos (IG: @edgar_herrerasmoke)

El pasado 20 de febrero, Planeta 09 tomó el escenario de la Sala Julián Carrillo, en la alcaldía Benito Juárez, para dar forma a una experiencia musical transmitida por el 96.1 FM.

Bajo la conducción de Montserrat Muñoz, el programa en vivo reunió durante una hora propuestas contemporáneas y multisensoriales.

A las 9:00 pm, como cada viernes, la presentación cautivó a los asistentes en el recinto ubicado en Adolfo Prieto #33, colonia Del Valle, a unos pasos del Metrobús Amores. La velada se desarrolló como un recorrido emocional que fue más allá del formato tradicional de concierto.

Planeta 09 en Radio UNAM: un vuelo sonoro

Montserrat Muñoz, locutora y productora del programa, dio paso al acto central de la noche: la presentación de Planeta 09, una propuesta chilanga, audaz y enérgica.

El proyecto combinó rock, jazz, drum and bass y electrónica, generando una atmósfera envolvente, complementada por visuales surrealistas. La coordinación estuvo a cargo de Montserrat Muñoz, junto con Héctor Zalik y el equipo responsable de esta iniciativa de entrada libre, cuyo objetivo es acercar al público a propuestas destacadas de la música independiente en México y otras latitudes.

El recorrido sonoro evocó la imagen de un fénix en ascenso: el saxofón soprano y los sintetizadores crearon capas envolventes y una atmósfera líquida; la guitarra sostuvo un trayecto firme y expresivo, el bajo aportó tensión y fuerza, y la batería desplegó un pulso visceral con un solo que detuvo el tiempo y capturó, sin permiso, la respiración de los asistentes.

De acuerdo con Joel Franco, saxofonista y líder de la banda, el objetivo del proyecto es crear condiciones visuales y auditivas que conduzcan a la calma y al equilibrio interior, ofreciendo un vuelo abierto a la interpretación de cada espectador.

La contribución de Planeta 09 a la escena independiente mexicana va más allá de lo estético, enfocándose en despertar sensibilidad frente a una realidad compleja.

Durante la entrevista intermedia, conducida por Montserrat Muñoz, Joel Franco destacó el arte como herramienta para formar individuos conscientes, abiertos y empáticos. “Palestina libre”, expresaron los integrantes, recordando que los mundos imaginarios también permiten regresar a lo real, sin apartar la mirada de aquello que exige reflexión y transformación.

Planeta 09 en Radio UNAM: un vuelo sonoro (Ig: edgar_herrerasmoke)





¿Quién es Planeta 09?

Originario de la Ciudad de México, el proyecto está conformado por Antonio Camargo en sintetizadores; Joel Franco en la composición, saxofón soprano y efectos; Julio Funk en el bajo eléctrico; Mauricio Delgadillo en la guitarra eléctrica; y Alejandro Díaz en la batería.

Su propuesta despliega planos sonoros que invitan a cada oyente a construir su propio universo imaginario, un territorio que se aparta del caos cotidiano.

Intersecciones: La propuesta sonora de Planeta 09 llega a Radio UNAM (Ig: @edgar_herrerasmoke)

Violetas, neones, verdes, azules y rojos intensos parecían fundirse con los instrumentos, expandiéndose por la sala y trazando una curva emocional que alude a la ruptura y la reconstrucción. La presentación acompañó el lanzamiento de su nuevo álbum, “Fénix”, disponible en Spotify.

Romper el cascarón para poder volar, como un dragón, o mejor, como un fénix... así se siente Planeta 09, una búsqueda de soberanía interior a través del sonido.