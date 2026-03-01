Retiran puestos sin permiso en inmediaciones del Metro Balderas durante operativo en Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo para retirar puestos de comercio informal que no contaban con permisos en las inmediaciones de la estación Balderas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la colonia Centro, como parte de acciones de ordenamiento del espacio público.

El dispositivo fue encabezado por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y contó con la participación de personal de la Dirección de Mercados y Vía Pública, así como elementos de la Policía Auxiliar adscritos al programa Blindar Cuauhtémoc. De acuerdo con autoridades locales, la intervención se llevó a cabo sin incidentes y mediante diálogo con los comerciantes.

Según informó la demarcación, los vendedores habían sido notificados previamente en al menos dos ocasiones sobre la necesidad de retirar sus puestos debido a que no contaban con autorización para instalarse y, presuntamente, obstruían el paso peatonal, incluidos accesos para personas con discapacidad, carriolas y sillas de ruedas.

Durante el recorrido por la zona, la alcaldesa explicó a los comerciantes los motivos del operativo y señaló que estas acciones forman parte de un programa semanal orientado a liberar banquetas y mejorar la movilidad en la vía pública. Asimismo, indicó que se ofrecieron alternativas laborales a través de la bolsa de trabajo de la alcaldía para quienes deseen incorporarse al empleo formal.

Autoridades locales también informaron a los vendedores que los enseres retirados pueden ser recuperados en las bodegas de la alcaldía mediante una boleta entregada durante el operativo.

La alcaldía señaló que solicitó apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para el desarrollo del dispositivo; sin embargo, indicó que no hubo respuesta favorable a dicha solicitud.

De acuerdo con la administración local, los operativos de ordenamiento continuarán realizándose de manera permanente en distintos puntos de la demarcación, con el objetivo de mantener espacios públicos transitables y regular el comercio en la vía pública.