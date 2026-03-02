Alcaldesa de Iztapalapa presenta iniciativa para reformar la Ley de Interculturalidad

Alcaldesa de Iztapalapa entrega iniciativa

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, entregó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, una iniciativa para reformar la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana del Distrito Federal.

Alavez Ruiz recordó que en el año 2011, ella fue la impulsora de la iniciativa que permitió expedir la Ley de Interculturalidad y Movilidad Humana vigente, y que desde entonces se han generado diversos análisis sobre ambos temas y las políticas públicas en ese rubro.

Detalló que cuando se elaboró la Constitución Política de la Ciudad de México, dicho ordenamiento fue parte fundamental de los conceptos que se retoman en ésta.

Entre los principales objetivos de la propuesta destaca la actualización de definiciones y la aplicación de la política pública intercultural.

Aleida Alavez destacó que en el 2015 la Ciudad de México se sumó como una ciudad intercultural al Consejo de Europa, y que hace un año ocurrió lo mismo con la alcaldía Iztapalapa.

“Tener este concepto presente ayuda a que la convivencia en las comunidades se pacifique; que nos reconozcamos en la diversidad; que asumamos que somos distintos; que pueden llegar muchas culturas a un solo territorio y poder convivir sin estarnos prejuzgando”, concluyó.

El presidente de la mesa directiva agradeció la confianza de la alcaldesa y aseguró que hará lo que sea necesario para que se apruebe “pronto”.