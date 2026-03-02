Alertan por fake news que generan pánico en CDMX

Fake news Las fake news se propagan con mayor rapidez que la información verificada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. (EFE)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó a la ciudadanía sobre la circulación de noticias falsas o fake news, contenido que, a través de la desinformación, genera impactos negativos entre habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Estas publicaciones están diseñadas para provocar alarma y confusión mediante hechos, imágenes o videos que se vuelven virales, pero que carecen de verificación y respaldo informativo, lo que las convierte en contenido engañoso.

Por su carácter tendencioso, especialmente en temas políticos, sociales y económicos, las fake news se propagan con mayor rapidez que la información verificada a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, alcanzando a personas de todas las edades y contextos sociales.

La facilidad para compartir, reenviar o publicar contenidos sin una verificación previa amplifica su impacto y genera consecuencias como confrontaciones digitales, polarización social, debilitamiento del diálogo público y reacciones de pánico basadas en hechos inexistentes o creencias falsas.

Este fenómeno también contribuye a la desconfianza hacia las instituciones y autoridades, particularmente en ámbitos de interés general como la seguridad, la salud y los procesos electorales.

Ante este escenario, y con el objetivo de prevenir la difusión de noticias falsas en entornos digitales, la Policía Cibernética compartió recomendaciones: