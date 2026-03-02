CDMX acumula 418 casos confirmados de sarampión; mayoría sin antecedente de vacunación

Conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que hasta el momento se han confirmado 418 casos de sarampión en la capital del país, como parte del seguimiento epidemiológico que mantiene el gobierno local ante el repunte de esta enfermedad. Del total de contagios registrados, seis fueron detectados después del fin de semana más reciente.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, detalló que una parte importante de los casos corresponde a personas sin esquema de vacunación completo, lo que continúa siendo el principal factor de riesgo en la propagación del virus.

De acuerdo con la funcionaria, 69 por ciento de las personas contagiadas no contaban con antecedente vacunal, situación que ha llevado a reforzar las estrategias de inmunización en distintos puntos de la ciudad.

Una defunción confirmada y dos más en investigación

Las autoridades sanitarias informaron que hasta ahora se tiene registrada una defunción confirmada asociada a sarampión, determinada mediante dictaminación post mortem. Además, existen dos fallecimientos adicionales que continúan en proceso de análisis para determinar si estuvieron relacionados con la enfermedad.

Gasman explicó que, aunque 33 personas requirieron hospitalización durante el periodo de seguimiento del brote, actualmente no hay pacientes hospitalizados por esta causa, lo que indica una reducción en los casos graves al momento del reporte.

Señaló que 64 de los contagios corresponden a personas residentes del Estado de México, lo que refleja la dinámica metropolitana del brote y la movilidad diaria entre ambas entidades.

Alcaldías con mayor incidencia

El comportamiento del sarampión no ha sido uniforme en la capital. Según los datos presentados, la mayor tasa de incidencia —calculada por cada 100 mil habitantes— se concentra en la alcaldía Cuauhtémoc, seguida por Cuajimalpa y Gustavo A. Madero.

La tasa general en la Ciudad de México se ubica en 4.6 casos por cada 100 mil habitantes, cifra similar al promedio nacional, de acuerdo con la Secretaría de Salud local.

Las autoridades señalaron que el monitoreo epidemiológico continúa de manera permanente para detectar oportunamente nuevos contagios y contener posibles cadenas de transmisión.

Avanza campaña intensiva de vacunación

Como parte de la estrategia para contener el brote, el gobierno capitalino ha reforzado la campaña de vacunación desde agosto del año pasado. En ese periodo se han aplicado un millón 614 mil 915 dosis contra el sarampión.

La secretaria de Salud destacó que, tras el relanzamiento de la campaña el pasado 8 de febrero, se han administrado 693 mil 829 vacunas adicionales, con una meta establecida por autoridades federales de alcanzar 2 millones 40 mil dosis aplicadas.

Tan sólo el día previo al informe se aplicaron 17 mil 291 vacunas, incluidas casi 2 mil dosis administradas en módulos instalados alrededor del concierto masivo realizado en el Zócalo capitalino, como parte de la estrategia de acercar servicios de salud a eventos con alta concentración de personas.

Vacunación móvil

El operativo sanitario ha incluido la instalación de puestos móviles de vacunación en distintos puntos de la ciudad, algunos con horarios extendidos que abarcan desde la mañana hasta la noche.

Según los datos oficiales, más de 544 mil personas han sido vacunadas mediante estas unidades móviles, que operan en horarios que van de las 9:00 a las 14:00 horas y, en otros casos, hasta las 22:00 o 23:00 horas, dependiendo de la zona y la demanda.

Estas acciones también se han implementado en espacios de alta afluencia, como la Central de Abasto y eventos públicos, con el objetivo de facilitar el acceso a la inmunización y aumentar la cobertura poblacional.

Las autoridades de salud reiteraron que la vacunación sigue siendo la medida más efectiva para prevenir contagios y complicaciones asociadas al sarampión, enfermedad altamente transmisible que puede generar cuadros graves, especialmente en menores de edad y personas no inmunizadas.

En ese sentido, hicieron un llamado a la población a revisar sus esquemas de vacunación y acudir a los módulos disponibles en centros de salud y puntos móviles instalados en diferentes alcaldías.

El gobierno capitalino aseguró que continuará informando periódicamente sobre la evolución del brote y mantendrá las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación intensiva mientras persista el riesgo sanitario.