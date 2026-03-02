Ecatepec presenta ambulancias veterinarias y unidad de rescate para animales

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, presentó dos ambulancias veterinarias y un vehículo canino que serán destinados al rescate y atención de perros y gatos en situación de vulnerabilidad dentro del municipio. La mandataria local subrayó su compromiso con el bienestar de los “seres sintientes” durante un acto celebrado en el Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec, donde supervisó personalmente las nuevas unidades.

Las ambulancias veterinarias están equipadas con quirófano, jaulas especialmente diseñadas para procedimientos quirúrgicos, sistema de oxígeno y refrigerador médico, lo que permitirá brindar atención de calidad en situaciones de emergencia. Estos vehículos representan un avance significativo en la capacidad de respuesta del municipio para atender a animales que se encuentren heridos o en condiciones de riesgo en la vía pública.

Por su parte, el vehículo canino cuenta con espacio para doce jaulas y ha sido diseñado para facilitar el rescate y traslado seguro de los animales. Esta unidad será clave en operativos de salvamento y en el transporte de mascotas hacia el centro de bienestar municipal, donde recibirán la atención necesaria por parte de especialistas.

Durante la supervisión, Cisneros Coss destacó la importancia de contar con este tipo de recursos para agilizar los servicios que ofrece el municipio. “Miren, son ambulancias caninas que ya llegaron y que nos van a ayudar para que podamos agilizar y eso nos va a permitir hacer una dinámica de Jornadas de Esterilización”, expresó la alcaldesa ante los asistentes.

La edil adelantó que en los próximos días dará a conocer “un proyecto maravilloso” relacionado con la protección animal, aunque evitó ofrecer detalles específicos sobre la iniciativa. Asimismo, reveló que el municipio cuenta con un equipo de universitarios que han sido capacitados para el cuidado y la prevención del maltrato hacia los animales, lo que fortalece la estrategia local en esta materia.

El Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec, que actualmente se encuentra en operación, ofrece una amplia gama de servicios a la comunidad, entre los que se incluyen consultas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación, tratamientos médicos diversos y esterilización tanto canina como felina. También se brinda el servicio de resguardo temporal de mascotas y se realizan campañas permanentes de adopción responsable.

Las nuevas unidades se suman a estos esfuerzos con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de atención para los animales del municipio. La administración local busca con estas acciones responder a las demandas de organizaciones protectoras de animales y ciudadanos que han solicitado mayores recursos para atender a la población animal en situación de calle o abandono.

Con esta iniciativa, Ecatepec se coloca a la vanguardia en materia de bienestar animal en la región, al incorporar unidades especializadas que permitirán una respuesta más rápida y efectiva ante emergencias. Las autoridades municipales confían en que estos recursos contribuirán a reducir el número de animales en situación de calle y a mejorar las condiciones de vida de los seres sintientes en el territorio municipal.