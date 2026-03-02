Lanzan ciberguía para evitar estafas en la compra de boletos del Mundial 2026

Gira del Trofeo, Copa Mundial de la FIFA 2026

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindaron recomendaciones para evitar que los ciudadanos sean víctimas de fraudes en la compra de boletos para la Copa Mundial de futbol 2026.

La temporada mundialista incrementa el interés por adquirir boletos para los partidos en los estadios sede, situación que es aprovechada por ciberdelincuentes al realizar sitios fraudulentos que operan mediante identidades digitales falsas, construidas con el uso de logotipos, fotografías, tipografías, paletas de colores y estilos gráficos que imitan la imagen de las páginas oficiales.

Los defraudadores impulsan anuncios en redes sociales, envían correos masivos y distribuyen mensajes de texto anunciando supuestas ventas exclusivas, con el objetivo de dirigir a los aficionados a portales falsos, donde se les solicita información personal como nombre completo, dirección, número de tarjeta bancaria, código de seguridad y otros documentos adicionales.

Estas plataformas buscan generar una sensación de urgencia mediante mensajes como “oportunidad única”, “últimos boletos disponibles” y “descuento por tiempo limitado”, reforzada con contadores digitales que simulan un flujo constante de compras dentro de la página; esto con el objetivo de evitar que las personas verifiquen la autenticidad del portal y concreten la compra.

Ante esta situación, las autoridades invitaron a la población a tomar precauciones en la compra de boletos para evitar engaños, y se comparte una serie de recomendaciones para la búsqueda y compra segura de boletos en línea: