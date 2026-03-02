Legisladores de Morena se reúnen con la CDHCM para fortalecer la agenda de derechos humanos

Encuentro entre la Comisión de Derechos Humanos local y los legisladores de Morena

Legisladores locales de Morena realizaron una reunión de trabajo con Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y su equipo directivo, lo anterior, con el fin de reafirmar el compromiso con las y los habitantes de la capital.

Durante el encuentro se intercambiaron ideas para avanzar la agenda de protección de derechos humanos en la Ciudad de México y con ello construir una ciudad más justa y cercana a la gente.

Además se identificaron importantes coincidencias entre la agenda legislativa de Morena y el trabajo que realiza la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Estos puntos en común permitirán fortalecer las acciones conjuntas para garantizar que los derechos de todas las personas sean una prioridad en el quehacer legislativo y en las políticas públicas de la capital.

Como resultado del diálogo, ambas partes acordaron continuar trabajando desde sus respectivos ámbitos de competencia para avanzar en la protección y promoción de los derechos humanos, manteniendo una comunicación estrecha que permita sumar esfuerzos en beneficio de quienes viven en la ciudad.

Los participantes coincidieron en que este tipo de coordinación entre el Poder Legislativo y la CDHCM representa un paso importante para garantizar que las leyes y políticas públicas que respondan a las necesidades reales de las y los capitalinos, con especial atención en cuatro ejes fundamentales: la seguridad de las familias, una ciudad próspera que genere oportunidades, un buen gobierno transparente y cercano, y una ciudad que cuida de todas las personas sin excepción.

Las diputadas y diputados que participaron en esta reunión son Víctor Hugo Romo de Vivar, Valeria Cruz, Brenda Ruiz y Paulo García.