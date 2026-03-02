Naucalpan invierte más de mil millones en obra pública durante 2025 y anuncia el doble para 2026

Colonias naucalpenses que durante décadas permanecieron en el abandono y con deficiencias visibles comienzan a mostrar una nueva imagen gracias a los trabajos realizados a través del programa “Huellas de la Transformación”. La Universal, Miramar, Ampliación Loma Linda y Manuel Ávila Camacho son algunas de las zonas intervenidas en Naucalpan, donde el gobierno municipal ha concentrado esfuerzos para revertir años de olvido y rezago en infraestructura urbana.

El alcalde Isaac Montoya Márquez encabezó los recorridos por estas comunidades para supervisar los avances y destacó que, en un solo año, su administración logró rebasar los mil millones de pesos en inversión pública, superando lo ejercido durante los tres años del gobierno anterior. “Vamos por el doble de obra pública para Naucalpan, ante el rezago y abandono”, afirmó el edil, quien adelantó que la meta para 2026 es duplicar esa cifra.

Durante su visita a la colonia La Universal, Montoya Márquez recordó que, incluso antes de ocupar una diputación local, recorrió estas calles y conoció de cerca las carencias de sus habitantes. Subrayó que la decisión de llevar mejoras en servicios y espacios públicos responde a un compromiso personal con quienes históricamente fueron ignorados por administraciones previas.

El presidente municipal enfatizó que su forma de gobernar es distinta y transformadora, al poner todas las capacidades del gobierno al servicio de la ciudadanía. “Así es como concebimos gobernar, de manera distinta y transformadora, que es poner a la orden todas las capacidades, toda la fuerza del gobierno, como lo dice la gobernadora Delfina Gómez, el poder de servir es para ponerlo a disposición de ustedes”, expresó.

En Ampliación Loma Linda, el programa “Huellas de la Transformación” permitió dar nueva vida al parque de la localidad, que ahora cuenta con juegos infantiles funcionales, nueva iluminación y un espacio limpio y seguro para las familias. Además de la rehabilitación del área recreativa, se realizaron labores de bacheo y limpieza general en toda la colonia, atendiendo demandas acumuladas por años.

Como parte de las acciones en La Universal, la Dirección de Servicios Públicos renovó por completo el parque local e instaló una nueva área de juegos infantiles. También se sustituyeron 25 luminarias, se aplicaron 78 toneladas de asfalto para bacheo, se pintaron guarniciones y cruces peatonales, y se realizaron trabajos de poda, chaponeo y limpieza que permitieron retirar más de dos toneladas de residuos sólidos.

En la colonia Miramar, los trabajos se concentraron en un espacio que durante décadas representó un riesgo para los vecinos. Se balizó el puente, se instalaron nuevas luminarias, se colocó malla de protección, se construyeron banquetas y se aplicó mezcla asfáltica, además de una limpieza general que devolvió la seguridad y funcionalidad a la zona.

Por su parte, en Ampliación Loma Linda se instalaron 40 luminarias y cuatro postes, se aplicaron 78 toneladas de mezcla asfáltica para bacheo, y se realizaron trabajos de poda, reparación de malla perimetral y rehabilitación del área infantil. La jornada incluyó también la pintura de muros, guarniciones, bancas y juegos, así como la recolección de más de 12 toneladas de residuos

Finalmente, en la colonia Manuel Ávila Camacho se llevó a cabo una jornada integral que incluyó la instalación de 20 luminarias, bacheo con 26 toneladas de mezcla asfáltica y 400 costales de asfalto en frío, así como poda de árboles, pintura de guarniciones, cruces peatonales y muros. Las labores de limpieza permitieron recolectar más de tres toneladas de residuos en esta comunidad.