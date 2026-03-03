Autoridades mexiquenses reportan disminución de 52 por ciento de áreas afectadas por incendios forestales

Reducción de incendios forestales en Edomex

El gobierno del Estado de México reportó una disminución histórica del 52 por ciento de áreas afectadas por incendios forestales en la entidad, debido a la implementación de una estrategia interinstitucional de prevención y atención permanente.

En comparación con el año 2024, cuando se registraron 19 mil 604 hectáreas afectadas por incendios forestales, en 2025 la superficie afectada se redujo a 9 mil 310 hectáreas, es decir, 10 mil 294 hectáreas menos.

Añadido a esto, se registró una baja del 28 por ciento en el número de incendios forestales, al pasar de 790 siniestros en 2024 a 564 en 2025 en toda la entidad.

En estos primeros dos meses del 2026, Protección Civil estatal, ha atendido principalmente incendios de pastizales y mantiene vigilancia permanente a través de sus seis centros regionales.

En tanto, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques de la entidad (Probosque), realizan capacitaciones, cursos y talleres ante la temporada de incendios forestales.

Dichas dependencias son dirigidas a unidades municipales de Protección Civil, bomberos y responsables de áreas naturales protegidas de los 125 municipios y están orientados al fortalecimiento de capacidades técnicas para la prevención, combate y control de dichos siniestros.

