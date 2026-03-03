Nacional
Metrópoli
Mundo
Opinión
Estados
Negocios
Tecnología
Deportes
Academia
Escenario
Cultura
Cara a Cara
Premios crónica
Tendencias
Búsqueda
03 mar 2026 - 04:26 PM
Metrópoli
Rodríguez Villegas enfatizó que el avance en materia educativa no sería posible sin una colaboración estrecha entre el gobierno y las sociedades de madres y padres de familia
Impulsa alcalde infraestructura escolar en primarias de Atizapán
Por
Cristina Huerta
marzo 03, 2026 at 4:09p.m. GMT-6
Impulsa alcalde infraestructura escolar en primarias de Atizapán
Tendencias