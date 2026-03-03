Metrópoli

Rodríguez Villegas enfatizó que el avance en materia educativa no sería posible sin una colaboración estrecha entre el gobierno y las sociedades de madres y padres de familia

Impulsa alcalde infraestructura escolar en primarias de Atizapán

Por Cristina Huerta
Impulsa alcalde infraestructura escolar en primarias de Atizapán

Tendencias