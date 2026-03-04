8M: acude Policía de Género casa por casa a ÁO para prevenir violencia familiar

Policía Programa “Casa por Casa para Prevenir la Violencia Familiar". (SSC)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de la Policía Especializada de Género, llevó a vecinas y vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón, el programa “Casa por Casa para Prevenir la Violencia Familiar”.

En esta ocasión, las y los Policías Especializados de Género en compañía de uniformados del Sector Plateros realizaron la visita a 50 inmuebles, donde platicaron con 200 vecinas y vecinos, y comerciantes de las calles Adriano Brouwer y Giotto, de la colonia Alfonso XIII; Rosa Negra, Rosa Roja, Rosa Amarilla, Rosa Verde y Rosal, en la colonia Molino de Rosas.

En esas colonias se entregaron 100 trípticos y 100 cartillas de los Derechos de las Mujeres.

Asimismo, se realizaron cuatro patrullajes preventivos en dos cuadrantes donde se cuentan con reportes por violencia familiar y se llevaron a cabo recorridos pie a tierra en casas en comercios, en las calles Pablo Veronés y Franz Hals, de la colonia Alfonso XIII.

Ahí, la SSC invitó a la población a descargar la aplicación “Mi Policía” que ahora cuenta con un nuevo botón que funciona para solicitar apoyo en casos de violencia de género.

Esta actividad tiene como finalidad promover una participación ciudadana que permita una colaboración directa con la población, para así fortalecer la confianza, la denuncia oportuna, así como la atención inmediata ante emergencias, esto con la finalidad de establecer mecanismos de coordinación entre la Secretaría y la población de la capital de país para la atención de emergencias por violencia familiar.