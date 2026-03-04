Brugada reitera que no hay cancelaciones masivas de hoteles rumbo al Mundial 2026

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, reiteró que no existen cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que las versiones difundidas recientemente “no corresponden con la realidad”.

Tras encabezar la instalación del Gabinete de Coordinación con las alcaldías para la organización del torneo, la mandataria explicó que algunas habitaciones fueron liberadas debido a cambios en la planeación de ciertas selecciones que inicialmente contemplaban concentrarse en México, pero posteriormente ajustaron su logística.

“No representan absolutamente ningún problema. No hay hoteles vacíos ni una situación que genere preocupación”, afirmó.

Clara Brugada señaló que se trata de casos aislados y no de un panorama general del sector hotelero, por lo que descartó afectaciones en la demanda turística. Añadió que la FIFA y representantes del sector fijarán una postura en el mismo sentido.

La mandataria consideró que la difusión de información imprecisa genera dudas sobre la ciudad y sostuvo que la capital se mantiene como uno de los destinos internacionales más atractivos rumbo al Mundial.

Asimismo, aseguró que las obras de infraestructura, movilidad y mejoramiento urbano previstas para la justa estarán concluidas antes del inicio del torneo y destacó que la ciudad cuenta con capacidad organizativa, seguridad e infraestructura suficientes para recibir a visitantes.

Recordó que la Ciudad de México será sede inaugural del Mundial 2026 y que cuenta con experiencia en la organización de eventos masivos internacionales.