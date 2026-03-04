Canasta Alimentaria 2026 Edomex: ¿Quién puede tramitarla y cuál es la fecha límite de registro? Ya se puede solicitar la Alimentación para el Bienestar 2026; conoce cuál es la fecha límite para registrarte y quiénes podrían hacerlo (@BienestarEdoMx)

Ya se encuentra abierto el registro para el programa Alimentación para el Bienestar 2026 del Edomex, y aquí te decimos quiénes podrán registrarse, qué documentos necesitan y cuándo salen los resultados.

A partir del martes 3 de marzo se abrió la plataforma de registro para la permanencia Alimentación para el Bienestar 2026 del Estado de México. Por lo que en esta ocasión solo podrán inscribirse las mujeres de 50 a 64 años que fueron beneficiarias de este programa en el 2025.

¿Hasta cuándo es el registro de la Canasta Alimentaria Edomex 2026?

A partir del martes 3 de marzo y hasta el miércoles 18 de marzo podrás registrarte para continuar el programa Alimentación para el Bienestar 2026. Durante ese tiempo tendrás que ingresar al sistema de registro del programa para descargar los formatos y confirmar tu permanencia.

Asimismo, en ese periodo de tiempo tendrás que acudir de manera presencial a alguno de los módulos habilitados para entregar los documentos necesarios y completar tu registro.

Requisitos y documentos actualizados para el registro de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026

Para quienes deseen continuar en el programa Alimentación para el Bienestar 2026, deberán presentar los siguientes documentos en los módulos habilitados en original y copia:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente.

vigente. Clave Única de Registro de Población ( CURP ) o CURP Biométrica.

) o Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad local competente (máximo 6 meses de antigüedad).

Además de descargar e imprimir los siguientes formatos de la Canasta Alimentaria Bienestar:

Manifiesto de permanencia.

Compromiso para la realización de actividades para el bienestar.

¿Cómo registrarse para la canasta alimentaria del Bienestar?

Para registrar tu permanencia en la Alimentación para el Bienestar tienes que ingresar a la página oficial de la Secretaría de Bienestar y descargar los formatos antes señalados, además de confirmar tu permanencia.

En el sitio web te solicitarán verificar tu permanencia con tu CURP, por lo que tendrás que tenerlo a la mano. Finalmente, el último paso es acudir a los módulos para la entrega de los documentos en presencial a más tardar el 18 de marzo de 2026, de lo contrario tu registro no será válido.

En el caso de las mujeres que no puedan acudir de manera presencial por cuestiones de salud, podrá acudir su representante, mayor de edad, con una carta poder, identificación oficial y un certificado de salud que acredite la circunstancia que le impide realizar el trámite de manera personal.

¿Cuándo salen los resultados de la Alimentación para el Bienestar?

Una vez concluido el periodo de registro para la Canasta Alimentaria 2026 del Edomex y hayas entregado los documentos solicitados, podrás conocer los resultados del programa Alimentación para el Bienestar del 25 al 31 de marzo de 2026.

¿Cómo saber si soy beneficiario del programa Alimentación para el Bienestar?

Si deseas conocer si tu registro para el programa Alimentación para el Bienestar se completó, en la página oficial de la Secretaría de Bienestar existe un apartado en el que puedes validar el estado de tu registro con tu CURP y folio.

Asimismo, si desconoces si fuiste beneficiario de la Canasta Alimentaria en 2025, al momento de realizar tu registro para este 2026, podrás validar la información en la plataforma de la Secretaría de Bienestar.