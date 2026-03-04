Catean domicilio y detienen a narcomenudista con 90 dosis de droga en VC

Detenido Narcomenudista detenido. (SSC)

Autoridades locales y federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde detuvieron a un narcomenudista con 98 dosis de droga.

Tras trabajos de inteligencia que los oficiales realizaron por los delitos de robo de autopartes y narcomenudeo, identificaron un inmueble ubicado en la calle Yunque de la colonia Aarón Sáenz, en la alcaldía Venustiano Carranza, el cual era utilizado para el almacenamiento y embalaje de narcóticos.

En el inmueble se aseguraron 98 bolsitas de plástico transparente que contenían marihuana y se detuvo a un hombre de 25 años de edad, quien junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

En tanto, el inmueble quedó sellado y cerrado y estará bajo resguardo policial hasta concluir con las diligencias.