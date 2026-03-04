CDMX descarta cancelaciones masivas de hoteles rumbo al Mundial 2026

Foto: GCDMX Foto: GCDMX (La Crónica de Hoy)

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México rechazó que existan cancelaciones masivas de reservaciones hoteleras vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 y aseguró que el proceso de planeación turística y el comportamiento del mercado se desarrollan conforme a lo previsto para un evento internacional de gran escala.

La dependencia capitalina emitió una aclaración luego de que se difundieran versiones sobre supuestas cancelaciones de hospedaje, señalando que dichas afirmaciones no reflejan la situación actual del sector ni la evolución de la demanda turística rumbo al torneo.

De acuerdo con la Secretaría, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene coordinación permanente con la organización del Mundial, autoridades federales y locales, así como con representantes del sector hotelero, con el objetivo de garantizar la operación del hospedaje durante la competencia.

Informó que, como parte de estos trabajos, este martes se realizó una reunión encabezada por la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, en un hotel del Centro Histórico, en la que participaron representantes de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras y la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México, además de directivos de grupos hoteleros.

Al encuentro también asistieron autoridades capitalinas de áreas como la Consejería Jurídica, la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito y la Policía Turística.

Durante la reunión se revisaron los avances de preparación de la ciudad para el Mundial 2026, entre ellos proyectos de infraestructura turística, estrategias de seguridad para visitantes, la agenda cultural prevista durante el torneo, mecanismos de coordinación institucional y lineamientos relacionados con hospitalidad y precios del hospedaje.

Según lo expuesto en el encuentro, autoridades y representantes del sector coincidieron en que el comportamiento de las reservaciones responde a la dinámica habitual de eventos internacionales, donde las reservas se ajustan progresivamente conforme avanzan la venta de boletos, la confirmación de calendarios de partidos y la planeación de viajes por parte de aficionados.

La Secretaría de Turismo señaló además que indicadores internacionales muestran un incremento sostenido en el interés por viajar a las ciudades sede del Mundial, incluida la Ciudad de México, que será escenario del partido inaugural.

Los datos citados son el estudio “Travel Insights: Football’s biggest event in 2026”, elaborado por la firma Amadeus con base en búsquedas globales de vuelos y tendencias del mercado turístico. El análisis reporta que las búsquedas de viajes hacia ciudades sede han aumentado más de 35% en el periodo previo al torneo y que el interés internacional continúa creciendo conforme se acercan las fechas de los partidos.

De acuerdo con estas estimaciones, la demanda turística asociada al Mundial mantiene una tendencia positiva, impulsada tanto por asistentes con boletos para los encuentros como por visitantes interesados en vivir el ambiente del evento en las ciudades anfitrionas.

La dependencia indicó que la capital del país cuenta actualmente con más de 63 mil habitaciones distribuidas en alrededor de 800 hoteles, además de opciones adicionales de hospedaje en la zona metropolitana, lo que, afirmó, permitirá atender la llegada de visitantes durante la competencia.

El Mundial de 2026 será la edición más grande del torneo, con partidos organizados en México, Estados Unidos y Canadá. En territorio mexicano se disputarán 13 encuentros, incluido el partido inaugural programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Autoridades capitalinas señalaron que continuará la coordinación con el sector hotelero para fortalecer la oferta turística y garantizar la atención a visitantes nacionales e internacionales durante el evento.

La Ciudad de México se convertirá además en la única sede mundialista en recibir cuatro ediciones del torneo, tras haber albergado partidos en 1970, 1986 y ahora en 2026.