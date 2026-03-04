Ecatepec refuerza estrategia de seguridad

Azucena Cisneros y Omar García Harfuch

El día 4 de marzo del 2026, la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, encabezó una reunión de trabajo en compañía de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Esto con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en relación a la de seguridad.

A lo largo del encuentro se revisaron los avances en materia de seguridad y se establecieron nuevas líneas de trabajo en conjunto con el gobierno municipal y las autoridades federales. Se busca reducir la incidencia delictiva y garantizarle a las familias de Ecatepec una mayor tranquilidad.

Cisneros Coss señaló que la coordinación con el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es fundamental para resolver la paz en Ecatepec, al este ser un tema de interés nacional.

Entre los acuerdos a los que se llegaron en la reunión, se encuentra el fortalecimiento de la capacitación de los cuerpos policiacos municipales, el cual contarán con el acompañamiento y apoyo de la fuerza de tarea de la Secretaría de Marina, la igual que una mayor coordinación operativa con el Mando Unificado de la Zona Oriente.

La presidenta municipal comentó que la estrategia de seguridad que se impulsa en Ecatepec ya ha mostrado resultados positivos. De acuerdo a las cifras que compartió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre febrero de 2024 y febrero del año presente el municipio registró una reducción histórica en delitos de alto impacto de la siguiente manera:

Extorsión: disminución del 72%

Homicidio doloso: disminución del 42%

Robo de vehículos: disminución del 43%

Los resultados muestran el impacto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, al igual que el fortalecimiento de las estrategias de prevención, inteligencia y proximidad social.