Edomex registra en febrero la cifra más baja de homicidios dolosos en nueve años: Fiscalía

Mesa de Paz que encabeza diariamente la Gobernadora Delfina Gómez

El Estado de México registró en febrero de 2026 el menor número mensual de víctimas de homicidio doloso en los últimos nueve años, al contabilizarse 69 casos, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Según la institución, se trata de la cifra más baja desde diciembre de 2016, año en que fue creada la Fiscalía mexiquense. De los 110 meses comprendidos entre enero de 2017 y febrero de 2026, este último presenta el registro más reducido de víctimas por este delito.

Las autoridades señalaron que el punto más alto ocurrió en marzo de 2020, cuando se reportaron 289 víctimas, lo que representa una disminución de 76 por ciento en comparación con febrero de este año.

De acuerdo con la FGJEM, tras el máximo histórico alcanzado en 2019 —cuando se contabilizaron 2 mil 859 víctimas, equivalentes a una tasa de 14.81 homicidios por cada cien mil habitantes—, la entidad inició una tendencia sostenida a la baja en la incidencia de este delito.

Datos oficiales indican que en 2025 el Estado de México cerró con mil 312 carpetas de investigación por homicidio doloso, frente a las 2 mil 539 registradas en 2019, lo que representa una reducción de 48 por ciento. En cuanto al número de víctimas, la disminución fue de 46 por ciento, al pasar de 2 mil 859 en 2019 a mil 519 el año pasado.

Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que en 2015 la entidad registró una tasa de 12.18 homicidios por cada cien mil habitantes, por debajo de la media nacional de ese año, que fue de 13.17.

Durante los dos primeros meses de 2026 se iniciaron 157 carpetas de investigación por homicidio doloso en el Estado de México: 88 en enero y 69 en febrero, mes que marcó el nivel más bajo para este periodo en casi una década.

Las autoridades estatales atribuyeron estos resultados a la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales en las Mesas de Paz, en las que participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal, la Fiscalía mexiquense y los 125 municipios de la entidad.