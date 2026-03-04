Graban agresión con disparo en Santa Fe: conductor cierra el paso y ataca con arma de fuego

Graban agresión con disparo en Santa Fe (Instagram)

Un usuario de redes sociales compartió el momento que vivió luego de que un conductor le cerro el paso y posteriormente le disparo con un arma de fuego.

Estos hechos ocurrieron transitando en una vialidad de Santa Fe en la alcaldía Cuajimalpa.

“Quiero compartir un video de lo que me sucedió hoy en Santa Fe, en la Ciudad de México, para reportar que un sujeto se lanzó realizando d1sp4r0s en plena vía pública, ya que comenzó a accionar su arma sin importar quién estuviera alrededor”, escribió la víctima del ataque.

Parece ser que el disparo no llego a más que un susto, sin embargo deja claro la situación de peligro por el uso de armas.

¿Quiénes pueden portar armas en México?

En México, el derecho a poseer armas en el domicilio para seguridad y legítima defensa está reconocido en el Artículo 10 de la Constitución, pero la portación fuera del hogar está estrictamente regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (LFAFE) y requiere permisos especiales emitidos por la SEDENA.

Las armas permitidas para posesión por la ciudadanía, son pistolas calibre .22, .380 o inferiores, y escopetas/rifles calibre .22 para parcela.

En tanto, las armas para uso exclusivo del Ejército son fusiles de asalto, pistolas 9mm, .357 Magnum, .45 ACP, entre otras.

Para poder portar un arma, las personas deben poseer la Cartilla Militar, modo honesto de vivir, certificado médico y psicológico.

La portación ilegal, asimismo, se castiga con prisión.