Huixquilucan entrega repavimentación de avenida Lomas Anáhuac; la obra busca reducir el tráfico

Huixquilucan entrega repavimentación de avenida Lomas Anáhuac (@elvallemexico/x)

El Gobierno de Huixquilucan renovó completamente la avenida Lomas Anáhuac con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir los tiempos de traslado de miles de habitantes. Esta obra fue entregada por la alcaldesa Romina Contreras Carrasco.

Los trabajos incluyeron la repavimentación con concreto hidráulico de más de 8,900 metros cuadrados. Asimismo, el proyecto contó una inversión arriba de los 16.8 millones de pesos.

Según el gobierno municipal, esta obra forma parte del programa de modernización de infraestructura vial que se implementa en las zonas Popular, Tradicional y Residencial de la localidad.

Según las autoridades locales, la renovación de esta avenida busca facilitar los desplazamientos diarios de la población.

En la entrega, Contreras Carrasco precisó que su administración ha inaugurado diversas obras como rehabilitación de calles y trabajos de estabilización de taludes en distintos puntos del municipio.

“Estas acciones buscan fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de Huixquilucan”, indicó la edil.

Por su parte, la directora general de Infraestructura y Edificación municipal, Jessica Nabil Catillo Martínez, comentó que la obra incluyó trabajos complementarios, entre ellos el balizamiento de la vialidad, la colocación de señalización horizontal, flechas de circulación y topes vehiculares.

Al igual que se realizó una limpieza profunda de la vialidad con el fin de mejorar su funcionamiento y seguridad para automovilistas y transeúntes.