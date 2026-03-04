IECM se integra a grupo nacional para fortalecer el voto en el extranjero

IECM IECM (La Crónica de Hoy)

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) designó a la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz como representante del organismo ante el Grupo de Trabajo en materia del voto de las ciudadanas y los ciudadanos residentes en el extranjero, instancia coordinada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

La decisión fue aprobada por el Consejo General del IECM en atención a una solicitud de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y en cumplimiento del artículo 109 del Reglamento de Elecciones, que prevé la integración de un grupo interinstitucional para dar seguimiento a las actividades relacionadas con el voto extraterritorial en las entidades cuya legislación contempla esta modalidad.

Cecilia Hernández, quien preside la Comisión Provisional de Vinculación Institucional del IECM, participará en los trabajos de coordinación técnica y operativa con el INE, enfocados en la organización, promoción y garantía del derecho al voto de la ciudadanía capitalina residente fuera del país, con miras al próximo Proceso Electoral Local.

El Grupo de Trabajo tiene como propósito articular acciones entre autoridades electorales para fortalecer la implementación del voto desde el extranjero y dar seguimiento a los mecanismos que permitan ampliar la participación de la diáspora en los comicios locales.