La GAM inaugura semana conmemorativa por el 8M

La GAM se pinta de morado

La alcaldía Gustavo A. Madero inició la semana de actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, donde se realizarán más de 100 actividades deportivas, económicas, culturales y de salud impartidas de manera gratuita en distintos puntos de la demarcación.

En la presentación de estas actividades, estuvo presente el alcalde Janecarlo Lozano, que brindó reconocimiento a la Primera Selección Mundialista de Fútbol Femenil quienes resultaron subcampeonas del II Campeonato Mundial en 1971, donde se enfrentaron contra Dinamarca y establecieron un Récord Guinness al llenar el Estadio Azteca con 110 mil personas en un evento deportivo femenino.

Elvira Aracen, portera de la selección femenil de entonces, contó los retos a los que se enfrentaron para poder llegar al Mundial de 1971, como ser discriminadas por jugar un deporte que se creía sólo para hombres, y agradeció a la administración de la GAM por abrir la puerta a las nuevas generaciones para participar en deportes donde las mujeres tenían poco o nulo acceso.

Esta semana rumbo al 8M comenzó en el EDEN Juventino Rosas en Cuautepec, donde se congregaron niñas, jóvenes y mujeres medallistas de la alcaldía en competencias deportivas a nivel regional, nacional y en juegos olímpicos, en disciplinas como: box, natación, fútbol, taekwon-do, entre otras, quienes fueron reconocidas por la alcaldía como mujeres destacadas.

La licenciada Stephany Díaz dijo que en Gustavo A. Madero las mujeres cuentan con todo el apoyo para salir adelante.

“En Gustavo A. Madero las mujeres no están solas, somos miles, somos fuertes y somos historia viva. Nuestro gobierno ha puesto a las mujeres no como un símbolo, sino como una prioridad permanente”, declaró la Licenciada Stephany Díaz.

La semana de activismo inciaió este miércoles 4 de marzo desde las 11:00 horas con un bazar feminista instalado en el Centro Cultural Futurama, como apoyo a la economía y fortalecimiento de la independencia de las mujeres a través de la venta de diversos productos y el impulso a mujeres emprendedoras a través de talleres.

El jueves 5 de marzo se realizará una mega jornada de salud a partir de las 10:00 horas en el Kiosco de la colonia San Felipe de Jesús donde se instalarán más de 35 módulos y unidades médicas que ofrecerán mastografías, papanicolau, vacunación contra Virus del Papiloma Humano, orientación jurídica, psicológica y talleres sobre la menopausia, embarazo, lactancia, entre otras para el cuidado de la salud de las mujeres.

El edil señaló que su responsabilidad como gobernante es que las políticas públicas sean en beneficio de las mujeres de la alcaldia y “volverla la más feminista de todos los tiempos de nuestra historia”.

Por ello, detalló que su administración impulsó la creación del Centro de Inteligencia desde donde se vigilan 4 mil 500 cámaras instaladas en 1 mil 500 tótems violeta que salvaguardan la vida de millones de mujeres maderenses, además de la creación de la Policía Violeta preparadas para atender temas de violencia de género.

Mencionó la creación de territorios de paz como los EDEN’ES Mestizaje y Juventino Rosas, así como la creación de más de 50 kilómetros de senderos seguros con iluminación para acompañar el camino de niñas, jóvenes y mujeres.

Además, impulsó el apoyo económico “Mujeres con Raíz” que benefició a más de 18 mil mujeres maderenses, un conjunto de políticas que acompañan la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Jefa de Gobierno Clara Brugada de atender las causas y proteger a los grupos más vulnerables.