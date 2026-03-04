Obras de modernización modificarán servicio del Tren Ligero a partir de este fin de semana

Tren Ligero (Gobierno de la Ciudad de México)

A partir del sábado 7 de marzo comenzarán trabajos para la implementación del sistema de regulación y control de tráfico ferroviario en el Tren Ligero de la Ciudad de México, lo que implicará modificaciones temporales en el horario de servicio, principalmente en el tramo que va de Tasqueña a Estadio Azteca.

Según informó la Secretaría de Movilidad local, las obras forman parte de un proyecto orientado a incrementar la capacidad operativa y el número de viajes en esta línea, una de las principales conexiones de transporte hacia el sur de la capital.

Durante las labores se realizará el tendido de cableado especializado, la instalación de equipos tecnológicos y trabajos de mantenimiento integral en estaciones.

De acuerdo con información del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), el ajuste más relevante será la reducción del horario nocturno entre semana. De lunes a viernes, el servicio concluirá a las 22:00 horas.

Después de ese horario, el traslado de usuarios será cubierto mediante unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y trolebuses que operarán entre Tasqueña y Xochimilco.

Los cambios también aplicarán los fines de semana. Los sábados, de 06:00 a 22:00 horas, el tramo Tasqueña–Estadio Azteca será atendido por servicio provisional de RTP, mientras que de Estadio Azteca a Xochimilco el Tren Ligero continuará operando con normalidad. Los domingos el esquema será similar, aunque el servicio iniciará a las 07:00 horas.

Una vez alcanzadas las 22:00 horas durante sábados y domingos, la línea suspenderá completamente la operación ferroviaria y únicamente funcionará el servicio de apoyo con autobuses de RTP en todo el recorrido, desde Tasqueña hasta Xochimilco, aproximadamente hasta las 23:30 horas.

Las autoridades señalaron que estas modificaciones responden a la instalación de un sistema tecnológico destinado a mejorar la regulación del tránsito de trenes, lo que permitirá optimizar frecuencias, reforzar la seguridad operativa y reducir tiempos de espera una vez concluida la intervención.

El Tren Ligero transporta diariamente a miles de usuarios provenientes principalmente de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco, por lo que se recomendó a las personas usuarias anticipar sus traslados y considerar tiempos adicionales de recorrido durante el periodo de obras.