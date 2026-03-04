Operativo de rehabilitación del Parque Naucalli

Parque Naucalli

La reserva ecológica Parque Naucalli es una de las áreas verdes más importantes del Valle de México debido a que cuenta no solo con diversas áreas verdes, sino que también esta conformado por espacios para la recreación y para actividades deportivas y culturales. En el parque es posible encontrar el Foro Felipe Villanueva, en donde suelen haber exposiciones, así como el Centro Cultural Ágora y la Casa de Cultura.

Con el objetivo de que el Parque Naucalli se convierta en un espacio más limpio y seguro para todas y todos, el gobierno de Naucalpan llevó a cabo un operativo de rehabilitación urbana que beneficia de manera directa a más de 150 mil personas.

Para mejorar la visibilidad en el lugar, en el exterior de este fueron instaladas 120 luminarias de 60 watts, brazos metálicos bastidores y aisladores. Al igual que 3 mil metros de cable de aluminio, 400 metros de cobre y 4 fotocontadores.

Por su parte en el interior del parque fueron colocados 130 posters de 5 y 7 metros, 142 iluminarias de 60 y 100 watts, bases, bastidores, aisladores y más de 4,400 metros de cableado. Asimismo instalaron3 fotocontadores para poder.

En el entorno del parque, sobre Boulervard Santa Cruz y los estacionamientos se 175 luminarias Prometeo, luminarias coloniales, señalización de sendero seguro nuevo cableado.

Asimismo realizaron trabajos de mantenimiento ambiental : liberación de luminarias, limpieza de ciclopista, barrido, deshierbe, y la recolección de 12.5 toneladas de residuos.

También se rehabilitaron los juegos infantiles, cabañas, la plaza central y la reja perimetral.