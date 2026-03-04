PRD propone que ingresos del Centro Histórico se usen para su rehabilitación

CDMX (Andrea Murcia Monsivais)

El grupo parlamentario del PRD en el Congreso local presentó una iniciativa para exhortar a la Secretaría de Administración y Finanzas a trabajar en coordinación con la Autoridad y el Fideicomiso del Centro Histórico, para evaluar y destinar un porcentaje de la recaudación generada en la zona directamente a su rehabilitación y mantenimiento.

Lo anterior, con el fin de sumar en preservación del corazón de la capital. El legislador promovente, Pablo Trejo, recordó que el Centro Histórico es un referente nacional y un tesoro mundial reconocido por la UNESCO desde 1987.

Y diariamente casi medio millón de personas transitan por el Centro Histórico, que además alberga: mil 652 monumentos históricos reconocidos por el INAH; mil 597 monumentos artísticos identificados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) entre ellos joyas arquitectónicas como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana y el Palacio de Bellas Artes.

El diputado por Iztacalco enfatizó que, a pesar de los esfuerzos institucionales desde la creación del Fideicomiso en 2002, el deterioro progresivo causado por el uso intensivo y fenómenos naturales como los sismos exige una estrategia más robusta.

Señaló que la Constitución de la Ciudad de México define al patrimonio cultural como un bien colectivo y una prioridad de orden público.

“Revitalizar el Centro Histórico requiere que la riqueza que este mismo genera sirva, en justa medida, para su propio rescate y mantenimiento”, afirmó Pablo Trejo.

El punto de acuerdo solicita formalmente la instalación de mesas de trabajo técnicas para analizar la viabilidad financiera de este esquema de reinversión.

Destacó que el objetivo es garantizar que el polígono de la declaratoria de patrimonio mundial cuente con recursos etiquetados para la mejora de inmuebles históricos y del espacio público, asegurando su legado para las futuras generaciones.