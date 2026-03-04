“Reducción de la jornada laboral representa un paso hacia la dignidad en el trabajo”: Gerardo Ulloa

El diputado federal Gerardo Ulloa Pérez

El diputado federal Gerardo Ulloa Pérez indicó que la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales representa un paso decisivo hacia la dignidad en el trabajo y la consolidación de condiciones laborales más humanas en el país.

Igualmente destacó que esta reforma responde a una demanda social de largo plazo orientada a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y que las jornadas más equilibradas no solo promueven la salud física y mental, sino que también permiten fortalecer la convivencia familiar y reducir el desgaste laboral sin afectar los derechos adquiridos.

“El bienestar de los trabajadores debe ser prioridad en cualquier política pública. No se trata solo de producir más, sino de vivir mejor”, precisó el diputado, referenciando a los estudios que respaldan que la reducción del estrés laboral eleva la productividad y mejora el desempeño en los centros de trabajo.

Asimismo, aseguró que trabajará en coordinación con su grupo parlamentario para garantizar que la aplicación de esta reforma sea ordenada y sostenible.

Ulloa Pérez destacó que buscará establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el impacto real de la medida en los distintos sectores productivos. Además, enfatizó que se tendrá especial cuidado en que esta transición beneficie directamente a la fuerza laboral sin generar afectaciones a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas (PyMEs).

El legislador finalizó comentando que alcanzar la jornada de 40 horas es un avance hacia un país con mayor estabilidad social y mejores oportunidades de desarrollo para las futuras generaciones.