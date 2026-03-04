¿Va a llover? Clima para CDMX y Edomex 5 de marzo 2026 Conoce cuál será el clima en la CDMX y Edomex para este jueves 5 de marzo (Daniel Augusto)

¿Deberías salir con paraguas? Conoce cuál es el pronóstico del clima para este jueves 5 de marzo y si lloverá en la CDMX y Edomex.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que, debido a canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, se esperan chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo para la CDMX durante la madrugada de esta noche.

Asimismo, el SMN ha informado que también deberás esperar lluvias a lo largo del jueves 5 de marzo, tanto en la CDMX como en el Edomex.

¿Lloverá este jueves? Pronóstico de precipitaciones para CDMX y Edomex

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante la tarde de este jueves se pronostican intervalos de chubascos para la Ciudad de México.

Mientras que para el Estado de México existe probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes, igualmente para la tarde.

En ambas entidades, se espera que las precipitaciones vengan acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Temperaturas máximas y mínimas: ¿Cuál es el pronóstico de clima para la CDMX y Edomex?

Asimismo, el SMN informó que para la mañana de este jueves 5 de marzo se pronostica en la CDMX y Edomex un cielo parcialmente nublado. Mientras que por la tarde el ambiente será templado a cálido, con la probabilidad de lluvia antes mencionada.

La temperatura mínima para la CDMX será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Mientras que en el Edomex se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Alerta por bajas temperaturas en la CDMX

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha activado la alerta amarilla por bajas temperaturas para las alcaldías Tlalpan y La Magdalena Contreras, las cuales estarán alcanzando durante la madrugada de este jueves temperaturas de 4 a 6 °C.