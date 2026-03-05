América vs Juárez: denuncian agresiones entre aficionados al final del partido

Agresión entre Americanistas Tras la derrota ante Juárez en la Ciudad de los Deportes, aficionados del América estallan en una discusión que escaló a la agresión física.

La derrota ante el Fútbol Club Juárez en el Estadio Ciudad de los Deportes, no fue el único evento que la afición del América tuvo que sufrir la noche de ayer, pues entre los seguidores de las Águilas surgió un desacuerdo que escaló a la agresión entre aficionados del mismo equipo.

En las tribunas donde los seguidores y seguidoras del América habían visto caer a su equipo tras un inesperado gol de último minuto por parte de Juárez, se suscitó una discusión entre aficionados que fue captada en video, el cual circuló rápidamente en las redes sociales.

¿Qué sucedió en el partido América vs Juárez del miércoles 4 de marzo?

En el duelo correspondiente a la Jornada 9 de la Clausura 2026, América fue derrotado por segunda vez consecutiva como local, esta ocasión, ante el equipo de Juárez que terminó por hundirlos con un segundo gol de último minuto.

La amarga derrota de las Águilas conmocionó a su afición, pero no fue la tristeza lo que predominó en las gradas de sus seguidores, sino que encendió la discusión entre los mismos aficionados y escaló rápidamente a insultos y agresiones físicas.

LAMENTABLES IMÁGENES ❌🦅



Acontecen actos de violencia al en el Ciudad de los Deportes.



Luego de sufrir una derrota, al termino del partido ante FC Juárez, entre aficionados del Club América se golpearon e insultaron.pic.twitter.com/KpceQUjBha — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 5, 2026

En el video difundido a través de redes sociales, un grupo de seguidores del América sujetó a un hombre de la ropa para asestarle un puñetazo al rostro y una patada; el jaloneo contra el hombre causó que éste cayera de una fila de asientos abajo.

A la escena, acudieron otros aficionados en las gradas para retener a los más jóvenes, quienes fueron señalados como los principales iniciadores de la agresión.

“¡Tú empezaste, tú te viniste contra nosotros! ¿Qué te pasa?", exclamó la joven aficionada del América, quien acompañaba al hombre agredido en tribunas.

Al conflicto, arribaron las autoridades del estadio para crear una barrera entre ambos grupos de aficionados, permitiendo la salida de los seguidores del América que previamente habían agredido al otro aficionado.

Violencia en la afición del fútbol mexicano: ¿la nueva costumbre?

Este acontecimiento no es extraordinario, incluso si ha sido entre los aficionados de un mismo equipo, pues anteriormente se han presentado una serie de eventos agresivos entre fanáticos del fútbol que han marcado amargamente estos encuentros deportivos.

En la misma jornada de la Clausura 2026, se suscitó otra situación de tensión en la que aficionados del Toluca recibieron repetidos insultos de parte de la afición de los Pumas, además de que también lanzaron vasos con cerveza que empaparon por completo a los dos seguidores de los Diablos Rojos del Toluca.

“Cuando vayas a CU y no seas hincha de Pumas, ubícate en la zona de VISITANTE”, es una de las exigencias que la afición demanda en los partidos locales, sin embargo, este tipo de normas no escritas ha puesto en duda la verdadera pasión de un fanático al fútbol.

¿La derrota de un equipo es justificación para la violencia? ¿O es la excusa perfecta para actuar sin consecuencias? En un deporte que se caracteriza por enaltecer el trabajo en equipo y unión a pesar de las diferencias —objetivo de torneos como la Copa del Mundo FIFA 2026—, algunos internautas han señalado que estas reacciones revelan más de cualquier afición que su festejo tras un gol.