Disminuyen homicidios y delitos de alto impacto en la CDMX durante febrero

La incidencia de delitos de alto impacto en la Ciudad de México disminuyó 8 por ciento en febrero de 2026 en comparación con el mismo mes del año pasado y 70 por ciento respecto a 2019, de acuerdo con el informe mensual del Gabinete de Seguridad del gobierno capitalino.

En la presentación del informe, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que la tendencia a la baja también se refleja en los homicidios dolosos. Según los datos oficiales, en febrero se registró una reducción de 22 por ciento frente al mismo mes del año pasado y de 56 por ciento respecto a 2019.

El promedio diario de homicidios se ubicó en 1.8 casos, cifra que, de acuerdo con las autoridades, es la más baja registrada en la actual administración y una de las menores en los últimos años.

“En febrero registramos un promedio de 1.8 homicidios al día; es decir, menos de dos homicidios diarios. Éste es el mejor resultado que se tiene desde que inició esta administración”, señaló durante el informe.

La mandataria capitalina afirmó que los resultados se relacionan con la coordinación entre instituciones locales y federales que participan en la estrategia de seguridad, entre ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Tenemos un objetivo que sobrepasa cualquier otro tipo de interés y el objetivo es combatir el delito en la Ciudad de México”, expresó.

Los delitos que más registraron una disminución durante febrero fueron el robo de vehículo con y sin violencia. Según el reporte, se contabilizaron 359 casos durante ese mes, lo que representa una reducción de 28 por ciento respecto a febrero de 2025 y de casi 70 por ciento en comparación con 2019.

Las cifras también detallan una disminución sostenida desde el inicio de la actual administración. En octubre de 2024 se reportaban en promedio 23 robos de vehículos al día, mientras que en febrero de 2026 el promedio fue de 13 casos diarios.

El robo de vehículo con violencia presentó una reducción aún mayor. En comparación con febrero del año pasado, este delito bajó 44 por ciento, lo que lo coloca cerca de un promedio de un caso diario en la capital.

Otros delitos también registraron descensos en el primer bimestre del año. Entre enero y febrero, el robo a pasajero a bordo de microbús disminuyó 54 por ciento; el robo a repartidor, 36 por ciento; el robo de vehículo, 33 por ciento; y el robo a casa habitación con violencia, 13 por ciento.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la tendencia se replica en las 16 alcaldías de la ciudad, donde se reportaron reducciones en los delitos de alto impacto en comparación con los años anteriores.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que como parte de la estrategia de seguridad aplicada desde el inicio de la actual administración se ha detenido a 9 mil 328 personas por delitos de alto impacto.

Del total de detenidos, mil 39 casos han permitido la desarticulación de 36 células criminales que operaban en distintos puntos de la ciudad.

“Desde el 5 de octubre de 2024 al 28 de febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha detenido a 9 mil 328 personas por delitos de alto impacto”, indicó el funcionario al presentar los resultados del periodo.

En ese mismo lapso también se realizaron diversos decomisos de droga y armamento. Las autoridades reportaron el aseguramiento de más de 875 kilogramos de mariguana, 159 kilogramos de cocaína y 87 kilogramos de metanfetamina, además de más de mil 400 armas de fuego y cerca de 9 mil 500 cartuchos.

Asimismo, se recuperaron o aseguraron 5 mil 498 vehículos relacionados con actividades delictivas, así como más de 18 mil toneladas de autopartes.

Pablo Vázquez subrayó que estos resultados derivan del trabajo conjunto entre autoridades locales y federales.

“Trabajamos todos los días en coordinación con la Fiscalía, con las instituciones federales y con la Guardia Nacional para hacer de nuestras calles y colonias espacios de paz”, afirmó.

Además de las acciones policiales, el gobierno capitalino destacó la implementación de programas de prevención y atención comunitaria como parte de la estrategia de seguridad.

Entre ellos se encuentran las Asambleas Ciudadanas por la Paz, que se realizan semanalmente en los distintos sectores policiales de la ciudad. Tan sólo en febrero se llevaron a cabo 241 reuniones con la participación de más de 8 mil personas.

También se mantienen programas enfocados en jóvenes, como Auxilio Escolar en secundarias y preparatorias de turno vespertino, así como iniciativas de atención emocional en escuelas de educación media superior.

De acuerdo con Clara Brugada, estas acciones forman parte de un enfoque integral que busca combinar la acción policial con la intervención social en zonas prioritarias de la capital.

“Seguiremos empeñados en que el delito siga bajando en esta ciudad”, afirmó la jefa de Gobierno.

El informe fue presentado en una unidad policial de la alcaldía Iztacalco, donde posteriormente autoridades capitalinas anunciaron el inicio de un operativo de seguridad en la zona como parte de las acciones territoriales que acompañan la estrategia contra la delincuencia.