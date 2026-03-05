Entrega DIF 50 auxiliares auditivos en Atizapán de Zaragoza

La presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Paty Arévalo, encabezó la entrega de 50 aparatos auditivos a habitantes de Atizapán de Zaragoza que presentan problemas de audición y que previamente solicitaron este apoyo en las oficinas de la institución. La dotación de estos dispositivos forma parte de las acciones emprendidas por el organismo asistencial para mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables del municipio mediante la atención a sus necesidades específicas.

“Cada aparato auditivo representa una nueva oportunidad para escuchar, comunicarse y reintegrarse plenamente a la vida diaria. Por ello, seguiremos tocando puertas y generando alianzas que nos permitan transformar vidas”, señaló Arévalo durante el acto de entrega, donde reiteró el compromiso del DIF municipal de brindar atención cercana y oportuna a quienes enfrentan mayores carencias.

La entrega de los auxiliares auditivos fue posible gracias a la colaboración de la Fundación Centro de Desarrollo Infantil, Mujeres, Niños y Futuro A.C., organización que realizó la donación de los dispositivos y que se sumó a los esfuerzos del DIF local por atender a personas en situación de vulnerabilidad. La pérdida de capacidad auditiva representa para muchos ciudadanos un obstáculo que impacta su desarrollo personal, familiar y social, limitando sus oportunidades de comunicación e integración.

La presidenta honoraria expresó su agradecimiento a la fundación donante por su sensibilidad y compromiso con las familias del municipio, y subrayó que la colaboración entre la sociedad civil organizada y las instancias gubernamentales genera resultados concretos que benefician directamente a la comunidad. Destacó que este tipo de alianzas permiten multiplicar el alcance de los programas asistenciales y llegar a un mayor número de personas.

Paty Arévalo reiteró la invitación a los ciudadanos que requieran algún tipo de apoyo similar para que se acerquen al área de Procuración de Fondos del DIF Central, donde recibirán la información necesaria sobre los requisitos y procedimientos para acceder a estos beneficios. Subrayó que la institución mantiene las puertas abiertas para atender a quienes más lo necesitan y gestionar soluciones a sus problemáticas.

La entrega de estos 50 aparatos se suma a otras acciones implementadas por el DIF municipal en materia de salud y asistencia social, como parte de una estrategia integral para atender las distintas necesidades de la población vulnerable. La pérdida auditiva no atendida puede derivar en aislamiento y deterioro de la calidad de vida, por lo que este tipo de programas resultan fundamentales para la inclusión de las personas con discapacidad.

Los beneficiarios de los dispositivos auditivos expresaron su satisfacción por el apoyo recibido, que les permitirá restablecer su capacidad de comunicación y participar de manera más activa en sus entornos familiar y social. La mayoría de ellos son adultos mayores que enfrentaban dificultades progresivas para escuchar y que carecían de recursos para adquirir por cuenta propia los costosos aparatos.