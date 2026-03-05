Entregan computadoras a estudiantes de primaria en Tlalnepantla

Con el objetivo de fortalecer la educación y acercar herramientas tecnológicas a la niñez, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, realizó la entrega de computadoras a alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Oficial José María Morelos y Pavón.

Durante el acto realizado en las instalaciones del plantel, autoridades municipales destacaron la importancia de brindar a las y los estudiantes acceso a tecnología que contribuya a mejorar sus procesos de aprendizaje. La iniciativa busca apoyar la formación académica de los menores y fomentar el uso de herramientas digitales desde temprana edad.

El presidente municipal señaló que invertir en educación es una de las acciones más importantes para construir un mejor futuro para el municipio. En ese sentido, explicó que la entrega de equipos de cómputo forma parte de una estrategia para impulsar el desarrollo educativo y brindar a los estudiantes mayores oportunidades de aprendizaje.

Las computadoras entregadas permitirán que las niñas y niños tengan acceso a recursos digitales que pueden complementar las actividades escolares, así como facilitar la búsqueda de información y el desarrollo de habilidades tecnológicas que hoy en día resultan fundamentales en el ámbito educativo.

Durante el evento, autoridades municipales y personal educativo coincidieron en que el acceso a la tecnología se ha convertido en una herramienta clave dentro de los procesos de enseñanza. La posibilidad de utilizar equipos de cómputo en el entorno escolar permite a los estudiantes desarrollar nuevas formas de aprendizaje y adaptarse a las dinámicas educativas actuales.

Docentes de la institución también destacaron que la incorporación de tecnología en las aulas puede contribuir a mejorar la calidad educativa, ya que permite utilizar plataformas digitales, programas interactivos y herramientas que hacen más dinámico el proceso de enseñanza.

Además, señalaron que este tipo de apoyos resulta especialmente importante para estudiantes que no cuentan con equipos de cómputo en casa, ya que les brinda la oportunidad de familiarizarse con el uso de herramientas tecnológicas que serán útiles a lo largo de su formación académica.

La entrega de computadoras forma parte de las acciones que el gobierno municipal ha impulsado para apoyar a las instituciones educativas del municipio. Estas iniciativas buscan fortalecer la infraestructura escolar y brindar mejores condiciones para que las y los estudiantes puedan desarrollar su potencial.

Durante su mensaje, Raciel Pérez Cruz destacó que el futuro de Tlalnepantla se construye a partir de la educación de las nuevas generaciones. Señaló que el acceso al conocimiento y a la tecnología permitirá que las niñas y niños tengan más oportunidades para desarrollarse y contribuir al crecimiento de la ciudad.

Asimismo, reiteró que el gobierno municipal continuará trabajando para impulsar proyectos que fortalezcan el sistema educativo y apoyen a estudiantes y docentes en su labor diaria.

Padres de familia que asistieron al evento reconocieron la importancia de este tipo de iniciativas, ya que consideran que el acceso a herramientas tecnológicas puede marcar una diferencia en la formación académica de los menores.