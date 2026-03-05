GCDMX maquilla cifras en consulta del PGD, hay mecanismos que no están en la ley: PAN

Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento Ciudad de México, una ciudad en constante compleja y en movimiento (La Crónica de Hoy)

En el Congreso de la Ciudad de México, legisladores del PAN y de Morena protagonizaron un choque de posturas por la consulta del Plan General de Desarrollo capitalino, un documento que trazará la ruta durante los próximos 20 años.

La legisladora del PAN, Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso local, acusó al Gobierno capitalino de “maquillar cifras” para simular una alta participación en la consulta pública del Plan General de Desarrollo (PGD).

Señaló que el Gobierno capitalino está haciendo uso de mecanismos de consulta que no están contemplados en la Ley para la formulación de los instrumentos de planeación, además que existen contradicciones e inconsistencias evidentes entre los datos difundidos por el Gobierno de la Ciudad y la información disponible en la plataforma oficial Plaza Pública.

Detalló que ejemplo de ello son las 40 mil cédulas domiciliarias y las 120 mil encuestas aplicadas a niñas y niños de primaria que anunció en días pasados la Jefa de Gobierno, mecanismos de participación que no están contemplados en el artículo 43 de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo, donde se establece el procedimiento para la formulación del PGD.

“La Ley no contempla encuestas, ni visitas domiciliarias ni una consulta infantil. No puedes encontrarte a alguien y preguntarle sobre un documento de 505 páginas sin saber si ya tuvo acceso o si al menos lo conoce”, refirió.

Garza aseveró que ésta es la evidencia de que el Gobierno capitalino está maquillando cifras para construir un montaje de consulta pública y aparentar una participación que no corresponde con la realidad.

También cuestionó que la mandataria capitalina, Clara Brugada, haya señalado que se realizaron hasta el momento 650 encuentros participativos, de los cuales, el 77 por ciento se realizó en los Pilares, donde no fueron consultas sobre el PGD, sino talleres sobre temas generales como ‘De los problemas a las propuestas’ y ‘La Ciudad que queremos

“En muchos de estos encuentros participaron trabajadores del propio gobierno. Es decir, estamos viendo una consulta de Morena para Morena y lo peor, es que ni siquiera llevaban el PGD para mostrárselos, sólo les decían que lo podían bajar de la página del Instituto”, abundó.

También cuestionó la cifra de 200 mil propuestas recibidas anunciada por la mandataria capitalina, pues al ingresar al portal oficial de Plaza Pública -donde, por Ley, deberían estar transparentadas todas las propuestas ciudadanas- solamente aparecen registradas 22 propuestas.

Asimismo, indicó que existen discrepancias en el número de personas que supuestamente han participado en la consulta.

“Mientras la directora del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Patricia Ramírez, asegura que han participado 589 mil personas, la propia plataforma Plaza Pública reporta apenas 3 mil 635 participantes. Es decir, 99.3 por ciento menos de lo que afirma la funcionaria.

Realizan encuentros a nombre del Congreso, pero no convocan a los legisladores

A las denuncias de Olivia Garza, se sumó la diputada Liz Salgado, también panista, quien añadió que se han realizado encuentros (a nombre del Congreso) en las distintas alcaldías, que no estaban calendarizados.

Detalló que recientemente se realizó uno en la alcaldía Álvaro Obregón y ella ni otras diputadas de la oposición, que representan a esa demarcación, fueron convocadas.

Tras lo anterior, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, expresó que en la página oficial del Congreso local, está el calendario de los foros.

Y acusó que las panistas intentan politizar la participación de la ciudadanía cuestionando el “¿por qué no me invitan?”.

Aseguró que a las y los diputados de Morena sí les interesa conocer las opiniones y propuestas de la población sobre el Proyecto del Plan General de Desarrollo y dio a conocer que han realizado 32 foros con diversos sectores, “mientras que los legisladores del PAN no quieren dar la cara a la gente”, dijo.

“Para que le quede claro a la gente de esta ciudad, que quien no quiere escuchar, es quien dice que el Plan General no funciona, cuando tampoco se abona, ni se propone... seguiremos haciendo foros en las 16 alcaldías, sin excepción”.