IECM acerca a estudiantes de la UACM a mecanismos de participación ciudadana

Consejerías del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) sostuvieron un encuentro con estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), plantel Casa Libertad, para dialogar sobre los retos actuales de la democracia y fomentar la participación de las juventudes en los mecanismos de participación ciudadana que se desarrollan en la capital.

Durante la actividad se brindó información sobre la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 y la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, procesos mediante los cuales la ciudadanía puede incidir en decisiones relacionadas con proyectos y necesidades en sus colonias.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño, explicó que además de organizar elecciones, el instituto también desarrolla tareas vinculadas con la educación cívica, la construcción de ciudadanía y la promoción de los derechos humanos.

Señaló que el acercamiento con estudiantes permite difundir el funcionamiento de las instituciones democráticas.

“Para nosotros es un enorme gusto que este auditorio y todas nuestras instalaciones se llenen de gente como ustedes, que vienen con una expectativa de conocimiento y tener un acercamiento con esta institución”, expresó.

La consejera electoral Erika Estrada Ruiz, presidenta de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana y Capacitación, explicó las etapas de la elección de COPACO y de la consulta de presupuesto participativo.

Indicó que las juventudes pueden involucrarse deliberando sobre necesidades comunitarias, registrando proyectos, integrando una COPACO, participando en la jornada consultiva o como personas observadoras acreditadas.

Estrada Ruiz señaló que el presupuesto participativo permite a la ciudadanía decidir el destino de recursos públicos a través de proyectos comunitarios, mientras que las COPACO dan seguimiento a las necesidades vecinales y vigilan la ejecución de las iniciativas aprobadas.

Por su parte, la consejera electoral Cecilia Aída Hernández Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Organización Electoral y Geoestadística, explicó el papel de las personas observadoras durante las distintas etapas de ambos procesos y detalló que reciben capacitación para conocer las actividades que pueden realizar durante el desarrollo de la consulta.