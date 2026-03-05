Lluvia provocó caída de 28 árboles en la CDMX

Lluvia provoca caída de 28 árboles en la Ciudad de México

La lluvia registrada la tarde y noche del miércoles en la capital provocó la caída de 28 árboles en distintos puntos de la ciudad, sin que se reportaran personas lesionadas, informó el gobierno de la Ciudad de México. Las autoridades indicaron que los incidentes sólo dejaron daños materiales y afectaciones menores en vialidades, cableado y algunos vehículos.

Según los reportes oficiales, las precipitaciones fueron ligeras y se presentaron en prácticamente toda la capital, incluidas las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudió a los puntos donde se reportaron las caídas para retirar los ejemplares y atender las afectaciones.

Según el reporte oficial, las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa concentraron el mayor número de incidentes, con ocho árboles caídos en cada una. En Coyoacán se registraron cuatro casos; en Venustiano Carranza, tres; en Miguel Hidalgo, dos; y en Cuauhtémoc, Xochimilco e Iztacalco, uno respectivamente.

Los casos reportados fueron la caída de un árbol de aproximadamente 15 metros de altura en la calle Incas, esquina con República de Perú, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. El ejemplar se desprendió de raíz y quedó recargado sobre la fachada de un inmueble, además de afectar cableado de fibra óptica y una motocicleta estacionada. No se registraron personas lesionadas.

Otro árbol, también de alrededor de 15 metros, cayó en la calle Cerro de Jesús, esquina con Canal de Miramontes, en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán. En este caso únicamente se reportaron afectaciones a la circulación vehicular.

En la alcaldía Iztacalco, un árbol de aproximadamente 12 metros se desprendió de raíz en Oriente 259, esquina con Segunda Cerrada de Canal de San Juan, en la colonia Agrícola Oriental, lo que provocó daños en cableado de fibra óptica.

En Iztapalapa, brigadas de protección civil y bomberos atendieron la caída de dos árboles en distintos puntos.

El primero, de unos 12 metros de altura, cayó en la calle Retorno 160, esquina con Retorno 104 de Oriente 160, en la colonia Unidad Modelo, donde resultaron afectados dos vehículos que se encontraban estacionados.

El segundo, de ocho metros, cayó en la calle Arroz, esquina con Campesinos, en la colonia Santa Isabel Industrial, donde derribó tres acometidas domiciliarias de la Comisión Federal de Electricidad.

Además, en la alcaldía Venustiano Carranza un árbol de aproximadamente cinco metros cayó en la calle 31, esquina con avenida 12, en la colonia General Ignacio Zaragoza. El ejemplar quedó recargado sobre la fachada de un inmueble, sin que se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades capitalinas informaron que los equipos de emergencia realizaron las labores de retiro y saneamiento correspondientes para liberar las vialidades y reducir riesgos en las zonas afectadas.