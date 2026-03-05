PAN propone que cirugías de menores sean realizadas por especialistas pediátricos

La propuesta busca garantizar que los menores de edad reciban la mejor atención posible

El diputado local del PAN, Ricardo Rubio, presentó una iniciativa para establecer que los procedimientos quirúrgicos en niñas, niños y adolescentes sean realizados por médicos especialistas en cirugía pediátrica debidamente certificados.

Lo anterior, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad médica para la población menor de edad en hospitales públicos y privados de la capital.

“Cuando una familia lleva a su hijo a un hospital, deposita en el sistema de salud lo más valioso que tiene. Por eso creemos que la ley debe establecer con claridad que, cuando se trate de cirugía en menores de edad, intervengan especialistas en cirugía pediátrica”, aseguró el legislador.

Ante medios de comunicación, el médico cirujano pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social adscrito al Hospital General La Raza, expuso datos clínicos y evidencia científica sobre la importancia de la especialización quirúrgica en pacientes pediátricos.

La especialización pediátrica es fundamental, asegura médico

El especialista explicó que diversos estudios médicos internacionales han demostrado que la participación de cirujanos pediátricos certificados se asocia con menores tasas de complicaciones, menor necesidad de reintervenciones y estancias hospitalarias más cortas en pacientes menores de edad.

De acuerdo con datos presentados, un estudio publicado en el Journal of Pediatric Surgery analizó 227 cirugías en unidades de cuidados intensivos neonatales, encontrando que las complicaciones postoperatorias fueron de 7% cuando las cirugías fueron realizadas por cirujanos pediátricos, frente a 18.7% cuando fueron realizadas por cirujanos generales.

Las reintervenciones quirúrgicas no planeadas fueron de 3.5% con cirujanos pediátricos contra 10.8% con cirujanos generales, lo que evidencia la importancia de la especialización médica en procedimientos quirúrgicos pediátricos.

Otro análisis internacional que revisó más de 119 mil cirugías pediátricas concluyó que la experiencia y especialización del cirujano se asocian con menores tasas de mortalidad y mejores resultados clínicos en pacientes menores de edad.

“Los niños tienen características anatómicas y fisiológicas distintas a las de los adultos, lo que implica retos específicos en cirugía, anestesia y manejo postoperatorio. Por ello, la especialización pediátrica es fundamental para garantizar la seguridad del paciente”, explicó el doctor Jiménez García.

¿Qué plantea la iniciativa?

La iniciativa busca reformar el artículo 6 y adicionar el artículo 65 Bis de la Ley de Salud de la Ciudad de México para que los establecimientos de atención médica garanticen que los procedimientos quirúrgicos programados o no diferibles en menores de 18 años sean realizados por médicos con especialidad o subespecialidad en cirugía pediátrica certificada, con título, cédula profesional y certificación vigente del consejo correspondiente.

El proyecto también contempla excepciones para casos de urgencia médica, cuando exista riesgo inminente para la vida del paciente y no sea posible contar de manera inmediata con un cirujano pediatra. En dichos casos, otro especialista quirúrgico podrá intervenir, siempre que se justifique clínicamente y se documente la intervención en el expediente médico.

El diputado Ricardo Rubio Torres destacó que la iniciativa busca alinear la legislación local con estándares médicos internacionales y fortalecer la seguridad del paciente pediátrico en la Ciudad de México.

“Esta propuesta no busca generar obstáculos en la atención médica, sino garantizar que nuestras niñas y niños reciban la mejor atención posible cuando enfrentan un procedimiento quirúrgico”, concluyó.